Comitato Partite Iva: "Contro la crisi tavoli nelle strade"

mercoledì, 13 maggio 2020, 13:50

Così il presidente degli industriali di Massa Carrara replica al Movimento 5 Stelle e al vicesindaco di Carrara Matteo Martinelli che hanno accusato Erich Lucchetti di avere "affinità elettorale" con il partito della Lega

mercoledì, 13 maggio 2020, 13:45

La Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara si fa promotrice dell’iniziativa coordinata da Acri (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A.) in accordo con Intesa San Paolo S.p.A. a favore del mondo del Terzo Settore

lunedì, 11 maggio 2020, 21:25

Grazie alla recente attivazione da parte del Settore Attività produttive/cultura e biblioteca/servizi educativi e scolastici di uno specifico software integrato anche con l’anagrafe e la contabilità, è ora possibile presentare on line le domande per l'assegnazione dell'incentivo economico individuale “Pacchetto scuola” per l’anno scolastico 2020/2021 per gli studenti di scuole...

lunedì, 11 maggio 2020, 14:20

Ancora donazioni per la Zona distretto delle Apuane. Al distretto di Massa centro, in via Bassa Tambura, sono stati consegnati dispositivi di protezione individuali (tute e calzari) donati dalla Fondazione Marmo e destinati agli operatori sanitari del distretto.

lunedì, 11 maggio 2020, 14:15

Ancora fermi i lavori per il trasferimento della risonanza magnetica al Monoblocco: il Comitato Primo Soccorso e Urgenza Carrara chiede ad Asl di completare il progetto

lunedì, 11 maggio 2020, 14:12

E’ stato consegnato nei giorni scorsi all'ospedale Apuane di Massa un importante quantitativo di dispositivi di protezione individuale da parte di AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) - sezione di Massa, Carrara e Lunigiana