Comitato Partite Iva: "Gli ambulanti esigono delle risposte"

giovedì, 7 maggio 2020, 17:53

Le segreterie provinciali Livorno - Lucca - Massa Carrara - Pisa Filt Cgil - Fit Cisl - Uilt Uil - Faisa Cisal intervengono in merito alla sicurezza sul trasporto pubblico locale

mercoledì, 6 maggio 2020, 14:27

Sono già partiti e con ospiti importanti, i gruppi di lavoro voluti e creati da Confimpresa, per capire le necessità delle aziende di varie categorie produttive

mercoledì, 6 maggio 2020, 14:15

Il capogruppo regionale di Forza Italia Maurizio Marchetti incalza la giunta: «Dalla Regione urgente un paracadute o sarà un disastro epocale»

mercoledì, 6 maggio 2020, 14:13

In un momento di difficoltà economiche e sociali la FENAPI di Massa Carrara conferma la sua presenza sul territorio, con la riapertura del recapito di Montignoso in Via Roma, 109, ogni martedì e venerdì dalle 09,00 alle 12,45, dopo la sospensione a causa dell’emergenza Covid -19

mercoledì, 6 maggio 2020, 14:07

Il comitato per le partite iva e il gruppo deb zone si dichiarano accanto alle imprese in difficoltà in questo periodo di emergenza

martedì, 5 maggio 2020, 12:42

Coronavirus, a Carrara visiere stampate in 3D donate agli ospedali. I dispositivi di protezione sono prodotti da FabLabMassaCarrara, grazie al contributo di Fondazione Marmo