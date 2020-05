Economia



Covid19, testimonianze dei protagonisti: Confartigianato dà la parola a chi ha combattuto in prima linea

venerdì, 15 maggio 2020, 13:23

"Del virus, dell'emergenza Covid19, si è parlato tanto. Spesso anche per sentito dire oppure leggendo qualche post qua e là sui social, con il rischio sempre dietro l'angolo di incappare in una bufala. Tutti abbiamo ringraziato chi si è prodigato in prima linea per combatterlo, dentro e fuori dagli ospedali. Ma oggi, come Confartigianato, vogliamo fare di più: vogliamo dare direttamente a loro la parola. A medici, infermieri, operatori sanitari, farmacisti, a tutti coloro che hanno lottato quotidianamente contro la pandemia salvando vite, aiutando i pazienti a superare le difficoltà anche solo con una parola o una carezza. Sentiremo la loro voce, il loro racconto in prima persona carico di emozioni e di ricordi".



E' con questo obiettivo che la direzione di Confartigianato ha deciso di lanciare una nuova rubrica sulla pagina Facebook dell'associazione di categoria, intitolata 'Covid-19 : le testimonianze dei protagonisti'. Si parte giovedì 21 maggio, alle ore 17.30. Ospite di Confartigianato sarà Chiara Barani, farmacista della Lunigiana, intervistata da Attilio Papini. Oggetto dell'incontro l'analisi dell'impatto che l'emergenza epidemiologica ha avuto sulla sanità, sulla società e sull'esercizio delle professioni di chi si è trovato 'in prima linea' contro il Covid-19. L'incontro come di consueto sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook.



Ma è solo l'inizio di una vera e propria avventura alla scoperta delle emozioni, dei ricordi e delle esperienze che hanno vissuto i protagonisti di questa battaglia che sta coinvolgendo l'intera umanità: "Inviteremo i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, i farmacisti e tutti coloro che avranno piacere di portare la propria testimonianza di protagonisti – prosegue la direzione di Confartigianato -. Li invitiamo a contattarci tramite la nostra pagina Facebook oppure direttamente via mail a sedeprovinciale@confartigianato.ms.it per prendere parte a questo grande racconto collettivo della sfida della provincia apuana alla pandemia Sars-Cov2. Ogni voce è importante, un tassello in più per ricostruire il complicato puzzle di queste lunghe settimane".