Economia



Dibattito online sulla salute sul lavoro

sabato, 2 maggio 2020, 14:34

Le condizioni di sicurezza sanitaria sui luoghi di lavoro come erano prima della pandemia, come sono adesso e come saranno in futuro. E’ questo il tema che sarà al centro del dibattito on line organizzato dall’associazione culturale e politica 31 Settembre e che si terrà domani sera alle 21 in streaming su You Tube. Si tratta di un video-incontro che avrà il contributo di ospiti eccezionali quali: Angelo Barbato, Co-Direttore della Scuola di Psicoterapia IRIS e ricercatore senior del Dipartimento di Neuroscienze, Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, Milano; Maurizio Brotini, Segretario Cgil per le politiche ambientali e territoriali, politiche abitative, agricoltura e montagna, immigrazione, diritti di cittadinanza e legalità; Massimo Cirri, psicologo, scrittore, giornalista, autore e conduttore della trasmissione radiofonica Caterpillar; Nicoletta Cervia, avvocata che difende un gruppo di ex operai della multinazionale Baker and Hughes impegnati in una battaglia legale al fine di veder riconosciuti i danni subiti per aver lavorato a contatto con l’amianto e Simona Baldanzi, scrittrice e sindacalista Cgil di Prato.L’incontro sarà moderato da Giancarlo Albori coordinatore nazionale Slc Cgil per l'innovazione tecnologica e membro della 31 Settembre.

L’appuntamento è per Domenica 3 Maggio 2020 - ore 21:00

*** Streaming YouTube: https://bit.ly/youtube-319 ***