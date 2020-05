Ferma la risonanza a Carrara, comitato chiede ripresa dei lavori

Altri articoli in Economia

lunedì, 11 maggio 2020, 21:25

Grazie alla recente attivazione da parte del Settore Attività produttive/cultura e biblioteca/servizi educativi e scolastici di uno specifico software integrato anche con l’anagrafe e la contabilità, è ora possibile presentare on line le domande per l'assegnazione dell'incentivo economico individuale “Pacchetto scuola” per l’anno scolastico 2020/2021 per gli studenti di scuole...

lunedì, 11 maggio 2020, 14:20

Ancora donazioni per la Zona distretto delle Apuane. Al distretto di Massa centro, in via Bassa Tambura, sono stati consegnati dispositivi di protezione individuali (tute e calzari) donati dalla Fondazione Marmo e destinati agli operatori sanitari del distretto.

lunedì, 11 maggio 2020, 14:12

E’ stato consegnato nei giorni scorsi all'ospedale Apuane di Massa un importante quantitativo di dispositivi di protezione individuale da parte di AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) - sezione di Massa, Carrara e Lunigiana

lunedì, 11 maggio 2020, 14:09

Coronavirus, a Massa Carrara pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà. La Fondazione Marmo dona attraverso la Caritas cibo e beni di prima necessità

lunedì, 11 maggio 2020, 14:03

Parlano di “figli e figliastri” i rappresentanti di FIT CISL, FILT-CGIL ,UIL TRASPORTI e FAISA-CISAL, Fazzi Leonardo, Pappini Francesco, Nardini Alberto e Corazzini Claudio in relazione a un diverso comportamento nei confronti dei dipendenti dell’azienda Ctt Nord che fino a luglio dovrà gestire il trasporto pubblico prima di lasciare il...

sabato, 9 maggio 2020, 10:48

Test sierologici, facoltativi, a cui tutti i dipendenti del Consorzio 1 Toscana Nord potranno sottoporsi, già nei prossimi giorni, per verificare se sono entrati in contatto o meno, in questi mesi, col virus responsabile della sindrome del Covid-19