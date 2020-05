Economia



Filattiera: bloccato in tempo uno sversamento di gasolio nel canale del Pratello

martedì, 19 maggio 2020, 14:14

Sabato pomeriggio si è compiuto un intervento d'emergenza per evitare il danno ambientale derivante dallo sversamento di idrocarburi nel canale del Pratello. Il Comune di Filattiera, accortosi dell'accaduto in mattinata ha chiamato a raccolta le Istituzioni del territorio per intervenire e rimediare al problema. Sul posto le forze dell'ordine coadiuvati dai tecnici del Comune hanno individuato il responsabile del gesto, mentre l'Arpat ha effettuato i campionamenti del caso per quantificare il danno. L'intervento celere del Consorzio di Bonifica, ha permesso di bloccare lo sversamento dei liquami che lentamente si immettevano nel Pratello e ha contenuto lo spargimento degli idrocarburi posando nell'acqua delle barriere assorbenti su più livelli, prima che il canale si immettesse nella Dorbola. "Siamo intervenuti subito per limitare il danno cercando tutte le soluzioni possibili. - Spiega il Presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi - La squadra dei nostri tecnici in Lunigiana ha creato una diga di sbarramento per bloccare il gasolio e, grazie all'intervento di materiali specifici che utilizziamo per questi fenomeni, recuperati dai nostri tecnici di Massa e della Versilia, abbiamo evitato che l'inquinamento si propagasse nel reticolo idraulico, contenendolo in uno spazio di poche centinaia di metri."

L'ecosistema del canale Pratello è stato dunque messo in salvo grazie all'intervento coordinato delle Istituzioni, che hanno fatto rete e evitato un danno ambientale di gravi proporzioni. Lo sversamento di gasolio in un corso d'acqua naturale crea enormi danni a flora e fauna e per questo motivo sono atti perseguibili anche penalmente, ed è quindi necessario prestare la massima attenzione quando si maneggiano certe sostanze.

"L'episodio di oggi è stato per fortuna il primo cui abbiamo dovuto assistere e ci auguriamo sia anche l'ultimo - commenta il Sindaco Annalisa Folloni - Desidero ringraziare tutti coloro che sono intervenuti e in special modo il Consorzio di Bonifica che è stato risolutivo e ha gestito in modo efficace e professionale l'intera situazione, nonostante questo tipo di interventi non rientri nelle competenze. Ma è proprio lo spirito di collaborazione che ha garantito una risposta pronta e risolutiva."

Le operazioni di bonifica si sono poi concluse con l'intervento di una ditta specializzata che ha aspirato il materiale in superficie e ripulito tutto il tratto del Pratello interessato dallo sversamento.