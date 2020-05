Economia



Fontane pubbliche chiuse a Massa, picco di vendita di acque minerali in bottiglia: i risultati del sondaggio

lunedì, 18 maggio 2020, 10:43

Il sondaggio che, come hanno specificato i membri dell’Associazione 31 settembre, non ha pretesa di aver valore scientifico ha rivelato comunque una tendenza netta relativa alle conseguenze causate dalla decisione del sindaco di Massa Francesco Persiani di chiudere le fontane pubbliche per i due mesi del lockdown. Ecco i risultati divulgati dalla 31 settembre: il 40.3% del campione si è rivolto alla grande distribuzione;il 28.4% non ha mutato i propri comportamenti perché non prelevava acqua alle fontane pubbliche di Massa, il 17.9% ha iniziato a utilizzare acqua dell’acquedotto di Gaia Spa, il 7.5% muovendosi per lavoro ha utilizzato fontane pubbliche di altri comuni; il 4.5% ha iniziato a comprare acqua presso i negozi di vicinato; l’ 1.5% ha usato online o acquisto telefonico per ordinarla. “ Quello che si deduce da questo piccolo sondaggio – hanno detto dalla £1 settembre - è che una parte del reddito dei massesi si sia trasferito nelle tasche della grande distribuzione grazie alle scelte di Persiani. Il che significa anche che il 46.3% del campione ha contribuito ad aumentare la produzione di rifiuti attraverso imballaggi e bottiglie in plastica. Gaia Spa, su cui Persiani e la destra hanno vinto, in parte, le elezioni, promettendo l’uscita del comune dal gestore dell’acqua pubblica, risulta aver beneficiato dalla scelta di chiudere le fontane pubbliche. Più in generale possiamo dire che il 64.2% dei massesi ha avuto un incremento dei costi di vita a causa della scelta di Persiani di chiudere le fontane. Com’era quello slogan con cui la destra ha vinto le elezioni comunali: prima i massesi?”.