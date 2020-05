Economia



I balneari di Marina di Carrara aderiscono al flash mob di Confcommercio

lunedì, 4 maggio 2020, 18:55

«Basta giocare con il nostro futuro, abbiamo bisogno di risposte». Sale forte il grido di protesta dei balneari di Marina di Carara aderenti a Sib Confcommercio per la grave mancanza di chiarezza da parte del Governo e delle Istituzioni sulla prossima stagione balneare.



«Manca ancora addirittura una data per la ripresa delle nostre attività e, soprattutto, i protocolli di azione per garantirne la sicurezza- si legge in una nota del sindacato..



Ancora ieri sera. nella trasmissione Rai di Fazio "Che Tempo che fa", il Ministro del Turismo non ha dato indicazioni chiare.

L’allestimento di una spiaggia, operazione complessa che richiede dai 20 ai 40 giorni, può iniziare solo nel momento in cui vi sono precise informazioni sulle nuove regole di fruizione dell'arenile e del mare.

Il turismo ha bisogno di programmazione: occorre pianificazione, anche solo per organizzare e comunicare per tempo le nuove offerte della nostra costa come destinazione sicura, accogliente ed accessibile.



La balneazione attrezzata italiana costituita da 30.000 aziende con 100.000 addetti diretti e un milione con quelli indiretti è pronta a ripartire per la rinascita economica e morale del Paese ma è necessario che sia messa nelle condizioni di poterlo fare».