Economia



I problemi del trasporto pubblico con la fase 2: le soluzioni proposte da Fit –Cisl

lunedì, 25 maggio 2020, 10:54

Il problema immediato, appena scattata la fase 2, è stato quello di corse insufficienti a soddisfare tutte le richieste dell’utenza, dovendo, gli autobus viaggiare con carico dimezzato per le misure di distanziamento obbligatorie tra i passeggeri.

Le segreterie di Fit-Cisl lo hanno prontamente segnalato circa due settimana fa ottenendo per il territorio apuano un aumento delle corse sulla stessa linea ma l’arrivo della bella stagione e l’aumento di capienza sui mezzi concesso dalla fase 2 hanno innescato di nuovo il problema dei molti passeggeri lasciati a terra.

Fit-Cisl ha provato a dare dei suggerimenti per risolvere la questione: “Con la fase due è stata anche aumentata la capienza a bordo ma in molti orari è ancora troppa l’utenza costretta a rimanere a terra. I conducenti si trovano in difficoltà, sia per rammarico della situazione, sia perchè costretti a fare i "buttafuori", invitando l'utenza in eccesso a scendere e ad aspettare la corsa successiva che molte volte non arriva causa il numeroso taglio di corse. Servono dunque provvedimenti urgenti. Non si possono lasciare le persone a piedi sotto il sole ed il peso della spesa.”.

Secondo Fit-Cils un ulteriore problema sarebbe la mancanza di bus. “Come sindacati – hanno aggiunto da Fit-Cils - siamo stati i primi a denunciare il fatto che non si potevano utilizzare i bus piccoli extraurbani ad una sola porta, ma adesso le condizioni legate all’epidemia sono cambiate e c'è maggiore consapevolezza del pericolo nell'utenza che adesso sale a bordo con la mascherina. Proponiamo di rimettere in circolazione i bus piccoli extraurbani in dotazione a CTT Nord, dopo che l’azienda abbia fatto le dovute verifiche con gli enti preposti. Potrebbero essere utilizzati sulle linee a minor frequenza, con l'autista dotato di mascherina FFP2 fornita dall’azienda, con gli impianti dell’aria condizionata manutentati e certificati. I bus senza aria condizionata potrebbero essere utilizzati nelle giornate di “non pioggia” sfruttando la possibilità di tenere aperti i finestrini per un ricircolo corretto d’aria almeno per tutta la durata della stagione estiva. Necessario dotarli di dispenser di gel a bordo e di pannelli di plexiglass a protezione dell’autista. Nel merito sappiamo che CTT Nord, nella sede di Lucca, ha già predisposto alcuni bus per testarli ed omologarli. Affrettiamoci dunque, è più di due mesi che questi bus sono fermi nei depositi di Massa e della Lunigiana e CTT avrebbe già da tempo dovuto provvedere alle modifiche necessarie per il loro utilizzo.”.

Fit-Cisl ha ribadito la necessità di entrare nella fase 2 con un trasporto pubblico adeguato e sicuro ed ha ricordato che i bus attualmente in circolazione sono quelli più vecchi, di solito vengono utilizzati come scorta. “In estate - hanno specificato - hanno problemi seri di temperatura, l’acqua del radiatore va in ebollizione dopo brevi tratti in salita e ad ogni corsa si rischia di lasciare a terra l’utenza nel bel mezzo della corsa. In passato è accaduto molte volte con grande disagio per tutti. Interveniamo al più presto fin che si è in tempo. La nostra Provincia ha assoluto bisogno di un Trasporto Pubblico efficiente.”.

Vinicia Tesconi