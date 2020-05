Economia



Incontro pubblico organizzato da Athamanta sul Regolamento Agri Marmiferi

domenica, 3 maggio 2020, 11:20

Incontro pubblico organizzato da Athamanta sul Regolamento Agri Marmiferi con associazioni e cittadini : il 7 maggio alle 17,30

Athamanta, il percorso nato per la tutela delle Alpi Apuane, lancia un appello a tutte le realtà attive sul territorio per analizzare il rapporto che lega politica, amministrazione, ambiente e beni comuni, individuando i presupposti per sviluppare una nuova prospettiva. Da qui l’invito rivolto a tutti i cittadini e a tutte le associazioni a partecipare all’ incontro virtuale pubblico sul regolamento degli agri marmiferi di Carrara giovedì 7 maggio dalle 17:30 alle 19:30

“Ci poniamo l’obiettivo di analizzare tutti i fattori in gioco - hanno detto da Athamanta - convinti che questo sia il miglior approccio per porre le basi della trasformazione necessaria per un futuro in cui lavoro ed ambiente siano interpretati come aspetti sinergici e non più contrapposti”. Athamanta ha analizzato il Nuovo Regolamento degli Agri Marmiferi di Carrara per offrire una riflessione più ampia sulla gestione del territorio e delle sue risorse e ha messo in evidenza diversi punti critici: “ Uno è la disciplina delle concessioni – hanno chiarito da Athamanta - da un lato l’amministrazione si vanta di limitare lo sfruttamento dei bacini estrattivi riducendo a 13 anni la durata delle concessioni, dall’altro introduce una serie di incentivi (Art. 5, comma 8), per cui le concessioni continuano ad essere prolungabili fino a 25 anni. Ciò porta alla luce la direttrice meritocratica che regola il rapporto fra pubblica amministrazione ed impresa privata, ed evidenzia come al centro dell’interesse pubblico non ci sia il bene comune ma l’opportunità imprenditoriale. Un altro è il rapporto con gli strumenti sovraordinati e la partecipazione: come denuncia Legambiente Carrara, la scelta di introdurre in modo generico la “sostenibilità ambientale dell'attività estrattiva” (Art. 1) senza specifiche norme in termini di rapporto blocchi-detriti, porta ad una violazione del PIT-PPR sovraordinati che impongono di ridurre al minimo i detriti prodotti. Un approccio simile è perseguito per la tutela delle acque, introducendo delle norme totalmente insufficienti e violando il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. “Testo Unico dell'Ambiente”) e le successive modifiche. Ciò è inoltre in contraddizione con l’obiettivo di “salvaguardare la salute e la sicurezza delle popolazioni interessate e la vivibilità dei rispettivi territori” (Art. 1), essendo ormai nota a tutti la correlazione tra rischio alluvionale e attività estrattiva.”

Tra i punti critici anche il sistema meritocratico e l’apertura alle strategie di greenwashing sui quali Athamanta ha detto: “All’Articolo 21, si stabilisce come criterio di merito per l’estensione della durata della concessione, la lavorazione in filiera locale di almeno un 50 per cento del materiale estratto. Questo evidenzia che lavorare in filiera locale non è un obbligo per un privato che sta sfruttando una risorsa limitata della comunità. In aggiunta, ciò riguarda anche il derivato (comma 13), incentivando la lavorazione di detriti per ottenere sostitutivi dei materiali da taglio. Tra gli altri criteri di merito troviamo poi una serie di investimenti nel territorio (Art. 21 comma 7) che vanno a mettere a norma il fenomeno del greenwashing, pratica tipica dei giganti del capitalismo estrattivo che, per coprire la devastazione che provocano nei territori, mirano a costruire un'immagine di sé ingannevolmente positiva. E’ giusto permettere la devastazione dell’ambiente e lo sfruttamento di una risorsa esauribile in cambio di sponsorizzazioni di eventi sportivi, o di investimenti per commercializzare servizi di consumo che alimentano un mercato del lavoro sotto tutelato e ipersfruttato? In questo gioco autoreferenziale, chi pagherà saranno i lavoratori, il popolo, l’ambiente e le generazioni future.”

Athamanta ha lanciato un appello a tutta la comunità: “Viene spontaneo chiedersi se siamo ancora disposti ad accettare questo approccio da parte dell’amministrazione comunale che acconsente all’appropriazione della natura e dei beni comuni per convertirli in beni di consumo per l’accumulazione di capitale da parte di pochi. Vogliamo riprendere in mano la possibilità di immaginare una realtà differente in cui la dicotomia ambiente-lavoro si vada a sciogliere nella pratica di cura quotidiana; una realtà in cui a decidere dei beni collettivi e del futuro dei territori siano i cittadini e le cittadine, partecipi di decisioni circa le trasformazioni del territorio e delle sue esauribili risorse”.

Athamanta invita tutti a partecipare all’assemblea pubblica virtuale tramite Zoom Meeting che si terrà Giovedì 7 Maggio dalle 17:30 alle 19:30 (per connettersi accedere al link: https://us02web.zoom.us/j/2330814200 per info contattare athamanta.ms@gmail.com). Durante il meeting verrà affrontato il dibattito sul Regolamento insieme a Fridays For Future Carrara, Casa Rossa Occupata, Legambiente Carrara, Grig-Gruppo d'Intervento Giuridico onlus, Circolo Culturale Anarchico Gogliardo Fiaschi, Medicina Democratica-coordinamento toscano, Italia Nostra Apuo-Lunigianese, Coordinamento l'acqua di tutti, Associazione consumatori ADiC Toscana, Accademia Apuana della Pace, Collettivo Studentesco Tirtenlá, Fridays for Future Massa, Fridays for Future Pisa, Trentuno Settembre, Tam CAI Massa.