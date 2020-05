Economia



La bellezza in 'maschera': ripartenza in sicurezza. "Negli occhi la gioia e il sorriso degli imprenditori che riaprono"

venerdì, 22 maggio 2020, 11:11

"Una ripartenza italiana non può che essere ricca di stile e tanta bellezza. E' nella nostra storia, nelle nostre radici culturali ed economiche. Sarà così anche questa volta: la bellezza salverà il mondo e il nostro Paese è da sempre davanti a tutti. E a riportare la bellezza e il benessere nella vita di ognuno di noi ci sono tanti professionisti del settore, saloni di estetica e benessere che stanno riaprendo finalmente le loro porte ai clienti in tutta sicurezza".



E' un elogio della grande forza degli imprenditori apuani firmato dalla dirigenza di Confartigianato Massa Carrara per testimoniare il coraggio di chi oggi si sta rimboccando le maniche dopo uno stop durato oltre due mesi. Oltre tutte le difficoltà, gli aiuti arrivati a singhiozzo dal governo (nella migliore delle ipotesi), i dubbi su una nuova impennata dei contagi. L'associazione di categoria sta raccogliendo in queste ore tanti scatti che arrivano da estetisti, parrucchieri, massaggiatori, truccatori, tatuatori e tutti quegli artigiani che hanno fatto della cura del corpo e del benessere, una forma d'arte.



"Ecco i nostri artigiani al lavoro – prosegue la direzione di Confartigianato -, in completa sicurezza, tornati finalmente a fare il mestiere che amano. Guanti, visiere e mascherine forse potranno nascondere il loro solito sorriso con cui accolgono da sempre tutti i clienti. Ma i loro occhi tradiscono l'emozione: guardateli bene. Sono sguardi pieni di speranza, per una ripartenza tanto attesa dopo mesi di chiusura e paura per il futuro. Sono occhi che svelano un cuore colmo di gioia e voglia di fare. La parrucchiera Michela, Manuela Ricci, Arianna Baldassini, il team di Bellezza Globale, Perla Salsini, Immagine Donna di Silvia Bazzali, Alessandra Frizzi, parrucchieri Linea Moda, Antonella Pagani, Andrea Staff, Hair Studio Manu by Vevi. Sono solo alcuni di tanti nomi, tanti volti che sono pronti ad accogliervi nuovamente con un grande sorriso, nascosto dietro la mascherina ma ben impresso negli occhi. La nostra provincia riparte, è viva. E la vita è bellezza e benessere. Oggi più che mai".