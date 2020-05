Economia



Novità per il Pacchetto scuola: è possibile presentare le domande on line

lunedì, 11 maggio 2020, 21:25

Grazie alla recente attivazione da parte del Settore Attività produttive/cultura e biblioteca/servizi educativi e scolastici di uno specifico software integrato anche con l’anagrafe e la contabilità, è ora possibile presentare on line le domande per l'assegnazione dell'incentivo economico individuale “Pacchetto scuola” per l’anno scolastico 2020/2021 per gli studenti di scuole medie e superiori.

L’amministrazione comunale di Carrara, infatti, ha apportato questa modifica in modo da permettere ai cittadini di inviare le domande da casa in sicurezza, sempre entro la scadenza già prevista del prossimo 30 giugno, collegandosi direttamente al sito del Comune.

Dopo aver effettuato la registrazione (una sola volta anche se si hanno più figli), verrà inviato tramite email il nome utente (sempre il codice fiscale) e la password; quindi sarà possibile inoltrare la domanda dal link https://carrara.simeal.it/sicare/benvenuto.php, cliccando su “nuova domanda per servizi scolastici”.

Per ogni dubbio o richiesta di informazioni è stato attivato un supporto dedicato telefonico (tel.0585/641.532–455),oppure a mezzo e-mail ( marina.guelfi@comune.carrara.ms.it claudia.bedini@comune.carrara.ms.it ), attivo da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle 14.00 e il martedì e giovedì anche dalle ore 14.30 alle 17.30.

Ricordiamo che il bando è finalizzato a sostenere le famiglie per fare fronte alle spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici) di studenti residenti nel Comune di Carrara, iscritti per il prossimo anno scolastico 2020/2021 a una scuola secondaria di primo (media) o secondo (superiore) grado, oppure a un percorso di Istruzione e Formazione Professionale presso una scuola secondaria di secondo grado, o a un’agenzia formativa accreditata e appartenenti a nuclei familiari con Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE in corso di validità non superiore all’importo di euro 15.748,78.

Oltre la modalità on line, sempre entro e non oltre il prossimo 30 giugno, sarà possibile inviare la domanda tramite posta PEC, all’indirizzo di posta elettronica: comune.carrara@postecert.it; oppure tramite raccomandata A.R., indirizzata al Dirigente del Settore Attività Produttive/Cultura e Biblioteca/ Servizi Educativi e Scolastici, Comune di Carrara, Piazza 2 Giugno 1 – 54033 Carrara (farà fede la data del timbro postale).

La presentazione delle domande all’Ufficio Protocollo del Comune di Carrara, invece, sarà consentita solamente sino al prossimo 15 maggio, esclusivamente la mattina, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Il Bando e la domanda di ammissione sono scaricabili dal sito del Comune all’indirizzo web.comune.carrara.ms.it