Nuovo incontro online sul futuro della scuola nella provincia di Massa Carrara: domani, 28 maggio alle 21

mercoledì, 27 maggio 2020, 18:32

Dopo il successo del primo incontro virtuale organizzato sabato 23 maggio, che ha visto la partecipazione di 150 persone, il gruppo organizzatore dell’assemblea sulla scuola lancia un nuovo appuntamento per domani sera alle 21 sulla piattaforma digitale Chrome.

Nell’assemblea del 23 maggio la maggioranza degli interventi si era espressa per un proseguimento del percorso attraverso la convocazione di un nuovo appuntamento organizzativo al fine di costruire una mobilitazione in città con la proposta, caldeggiata da più parti, di impostare un intervento collettivo volto a far sì che l'istruzione sia messa al centro delle politiche nazionali e locali. L’appello ha raggiunto ormai le 1000 firme, segno tangibile dell’orientamento del mondo della scuola contro la didattica a distanza e della volontà diffusa di riportare al centro del dibattito un settore così importante della società. Particolarmente significativa è stata la convergenza che nell’assemblea si è stabilita tra le varie componenti della scuola: studenti, docenti, genitori, tutti uniti per respingere i tagli agli organici previsti per la provincia di Massa Carrara e per chiedere con forza che le istituzioni inizino da subito ad organizzare un rientro a scuola a settembre in presenza e in sicurezza, attraverso principalmente un aumento degli organici (a partire dalla stabilizzazione dei precari) e una definizione puntuale degli spazi. Di tutto questo si discuterà nell’incontro di domani sera. Per partecipare è necessario cliccare sull’indirizzo: https://www.gotomeet.me.scuolams2.