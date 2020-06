Economia



Orari prolungati per parrucchieri ed estetisti

lunedì, 1 giugno 2020, 13:39

Grazie alla possibilità di tenere aperti centri di estetica e i saloni di parrucchieri con orari prolungati, l’Amministrazione comunale ha voluto offrire una opportunità agli operatori del settore, duramente colpiti del forte danno economico provocato dalla prolungata, anche se necessaria, chiusura per il lockdown imposto dal Covid-19.

Il provvedimento firmato dal Sindaco, sentite le Associazioni di categoria, consentirà agli imprenditori di gestire al meglio le proprie aziende, sino al termine dell’emergenza sanitaria, senza vincoli di chiusura settimanale e con orari prolungati, con la possibilità di soddisfare le maggiori richieste di erogazione del servizio da parte dei clienti, garantendo la necessaria flessibilità delle aperture e “diluendo” nell’arco dell’intera settimana e dell’intera giornata lavorativa le prenotazioni. La nuova modulazione oraria assicurerà anche, ai fini della tutela della salute degli addetti e dei frequentatori dei centri di estetica e saloni di parrucchieri, migliori condizioni di lavoro e di sanificazione dei locali e delle attrezzature

"Abbiamo accolto le richieste delle categorie che ci hanno indicato alcune misure contenute nell'ordinanza. Si tratta, quindi, di un provvedimento condiviso e tarato sulle indicazioni degli addetti ai lavori, nello spirito di facilitare più possibile la ripresa dopo il fermo imposto dall'emergenza Covid-19” è il commento dell’Assessore al Commercio del Comune di Carrara Giovanni Macchiarini.

Questi nel dettaglio i nuovi orari per tutto il 2020: dal lunedì al sabato, dalle ore 08.00 alle ore 22.00, con un minimo di 6 ore e fino ad un massimo di 11 ore giornaliere per i parrucchieri e di 12 per i centri di estetica. L’operatore potrà scegliere l’orario di apertura e di chiusura. Nei giorni lavorativi precedenti una festività potrà essere osservato l’orario continuato.

E’ consentita l’apertura esclusivamente nei giorni 2 giugno 2020 e 3 gennaio 2021 e l’apertura antimeridiana facoltativa nelle seguenti domeniche: 07/06/2020 - 14/06/2020 - 21/06/2020 - 28/06/2020 - 05/07/2020 - 12/07/2020 - 19/07/2020 - 26/07/2020 - 02/08/2020 - 09/08/2020 - 16/08/2020 - 23/08/2020 - 30/08/2020 - 06/09/2020 - 13/09/2020 - 20/09/2020 - 27/09/2020.

Dal primo giugno al 31 dicembre 2020 è data facoltà di apertura nei giorni di riposo settimanale. Nelle domeniche e nelle festività nazionali gli esercizi dovranno restare chiusi, Gli orari di apertura e chiusura osservati dall’esercizio, l’eventuale giorno di chiusura per riposo settimanale e loro eventuali modifiche dovranno essere comunicati al Settore Attività Produttive/Cultura e Biblioteca/Servizi Educativi e Scolastici del Comune.