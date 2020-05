Economia



Partiti i gruppi di lavoro organizzati da Confimpresa Massa Carrara per comprendere le necessità delle aziende

mercoledì, 6 maggio 2020, 14:27

Sono già partiti e con ospiti importanti, i gruppi di lavoro voluti e creati da Confimpresa, per capire le necessità delle aziende di varie categorie produttive.



Ai primi incontri hanno preso parte, infatti, l’onorevole Martina Nardi in qualità di contatto a livello nazionale e il consigliere regionale Giacomo Bugliani per il regionale, insieme ad alcuni rappresentanti delle varie categorie. “E’ stata una riunione aperta – spiega Daniele Tarantino di Confimpresa – volta alla discussione di protocolli di sicurezza elaborati ascoltando le varie richieste di categoria, chiedendo di fare arrivare le nostre proposte alle commissioni di settore. Sia l’onorevole Nardi che il consigliere Bugliani, si faranno portavoce delle istanze presso le rispettive sedi istituzionali”.

I primi incontri si sono focalizzati su parrucchieri ed estetiste, un settore fortemente penalizzato dall’emergenza pandemica Covid-19. “Abbiamo già predisposto il protocollo dei parrucchieri - ha spiegato Tarantino – e inoltrato le istanze della categoria che chiede l’aiuto del governo con contributi a fondo perduto. I parrucchieri che aderiscono al protocollo si impegnano ad osservare tutte le regole di contenimento previste dalla legge. Chiediamo all’Inail una modifica sul trattamento dei dipendenti contagiati, ovvero l’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità di un eventuale contagio del lavoratore. Chiediamo inoltre l’anno “in bianco” su tutte le tassazioni. Concordo con il piano del governo ma vorrei chiedere ai comuni di agire prontamente per quello che è di loro competenza evitando di fare proclami di cui non c’è bisogno. Intanto i comuni facciano la detassazione (Tosap, Tari e altro) compreso il parcheggio per i commercianti. In questo periodo per certi esercenti la spesa per il biglietto del parcheggio supera il ricavato della giornata di lavoro. Chiaramente bisogna ripartire, non essendoci ancora il contributo dei 600 euro promessi e la cassa integrazione. Certo, se avessero il pane sotto i denti probabilmente non avrebbero così tanta fretta di riaprire. Quindi, invitiamo il comune di Massa e gli altri comuni della Provincia a detassare, ad abbassare il costo della vita e controllare l’impennata dei prezzi, rincarati a dismisura”.

I gruppi di lavoro sono aperti e, oltre le categorie sopra citate, comprendono autoscuole, settore turistico, bar e ristoranti, settore eventi ed altre tipologie. Per info chiamare 3495699269.