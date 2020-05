Economia



Teatro degli Animosi, fino al 18 giugno si possono richiedere i rimborsi dei biglietti

mercoledì, 27 maggio 2020, 18:10

Fondazione Toscana Spettacolo onlus ha comunicato che in base al Decreto Rilancio i rimborsi potranno essere richiesti fino al prossimo giovedì 18 giugno; inoltre i voucher avranno validità per 18 mesi.

Questi gli spettacoli promossi da Comune di Carrara e Fondazione Toscana Spettacolo onlus per i quali è possibile richiedere il rimborso: Ditegli sempre di sì, La natura delle cose, Il piccolo re dei fiori, The opera locos international comic opera show, La gaia scienza la rivolta degli oggetti, Grace, L’Italiana in Algeri.

I biglietti venduti in prevendita e i ratei degli abbonamenti non goduti possono essere rimborsati tramite voucher, non in forma monetaria. E’ necessario presentare apposita richiesta di rimborso entro il prossimo 18 giugno, inviando una email all'indirizzo cristina.sichi@comune.carrara.ms.it, indicando nome, cognome e recapito telefonico. E’ assolutamente indispensabile allegare la scansione, o una foto ben leggibile fronte retro del titolo di accesso da annullare. Il voucher che verrà rilasciato sarà di pari importo a quello indicato nel titolo di accesso (biglietto o rateo abbonamento). Verrà inviata una mail di ricevuta. I voucher emessi potranno essere utilizzati entro 18 mesi dall’emissione, unicamente per eventi organizzati presso il Teatro degli Animosi o presso la Sala Garibaldi, in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Esclusivamente per i biglietti venduti in prevendita per lo spettacolo Ditegli sempre di sì (in programma il 7 marzo scorso) e il relativo rateo di abbonamento, è previsto il rimborso monetario in contanti, che sarà effettuato direttamente presso la biglietteria della Sala Garibaldi, non appena sarà possibile riaprirla, dietro consegna del titolo di accesso originale (biglietto o abbonamento) e integro in ogni sua parte (che pertanto dovrà essere accuratamente conservato).

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a cristina.sichi@comune.carrara.ms.it, oppure telefonare al numero 0585 641419.