Economia



Al via i corsi di formazione di Confimpresa

venerdì, 19 giugno 2020, 18:45

Al termine del lungo e travagliato periodo di emergenza appena trascorso, Confimpresa riparte alla grande, proponendo nuovi corsi di formazione per i lavoratori che inizieranno entro la fine di giugno.

In questo momento di ripresa, è importante darsi da fare e guardare avanti, proiettati sul futuro della propria azienda.

I corsi in programma sono "Formazione aziendale per la sicurezza sul lavoro – Parte Generale e specifica" e "Corso Haccp" per il lavoro stagionale.

Vediamo nello specifico a chi sono rivolti e quali sono i contenuti.

Il corso online sulla Formazione Sicurezza Lavoratori è disciplinato dagli argomenti proposti nell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

Il Datore di Lavoro è obbligato a garantire un'adeguata formazione a tutti i lavoratori presenti all'interno dell'organizzazione aziendale, secondo l'Art. 37 del D. Lgs. 81/0.

L'Accordo prevede che siano trattati i concetti e le situazioni di rischio, così come i possibili danni e infortuni che il lavoratore può affrontare, unitamente alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche delle attività svolte da lavoratori di aziende a rischio basso.

Gli altri argomenti che verranno affrontati sono l'organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Si tratteranno gli infortuni (cosiddetti near miss), le tecniche di comunicazione nei luoghi di lavoro, il microclima e i rischi presenti nei luoghi di lavoro.

In conseguenza all'emergenza sanitaria appena affrontata, il corso è stato integrato con uno specifico approfondimento sui rischi per la salute causati dal "Coronavirus" (SARS-CoV-2) e sulle misure di sicurezza anticontagio COVID-19.

I lavoratori hanno diritto ad una formazione generale di 4 ore e una formazione specifica con durata che varia a seconda del settore di appartenenza dell'azienda e al rischio dell'attività aziendale.

Il secondo corso in partenza è "HACCP" per il lavoro stagionale, un corso obbligatorio per chi vuole iniziare a lavorare nell'ambito della ristorazione o in attività commerciali che manipolato alimenti e bevande.

Il corso è modulato intorno al processo di controllo che mira a prevenire la contaminazione degli alimenti, sia di natura biologica che chimica o fisica.

In Italia, dopo l'abrogazione del Libretto Sanitario, per addetti e titolari di attività alimentari è stata istituita l'obbligatorietà della partecipazione, idoneamente documentata, a corsi di formazione di base che rilasciano la certificazione di abilitazione a lavorare con gli alimenti.

Si affronteranno i rischi e i pericoli alimentari, le tecniche di manipolazione degli alimenti, la pulizia e la sanificazione dei locali e delle attrezzature e l'igiene personale.

I corsi verranno svolti rispettando le norme imposte dai decreti di sicurezza del post Covid. Per informazioni su prenotazioni e costi è possibile scrivere sulla nostra pagina face book o chiamare il numero della segreteria: 0585 811530