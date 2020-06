Economia



Al via l’operazione “Mare Sicuro” 2020”

mercoledì, 17 giugno 2020, 13:46

Ha preso il via il 15 giugno e proseguirà sino al 13 settembre, su tutto il litorale nazionale, l’Operazione “Mare Sicuro” del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera. Giunta oramai alla 29^ edizione, l’Operazione “Mare Sicuro” esprime la vocazione del Corpo a garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia di bagnanti, diportisti e subacquei.

Un comparto, quello nautico-balneare, che quest’anno sarà significativamente caratterizzato dall’applicazione delle misure di prevenzione e protezione disposte dal Governo e dalle Regioni per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Per la costa ed il mare della Toscana il coordinamento è affidato alla Direzione marittima di Livorno, attraverso le 26 articolazioni territoriali dipendenti (Capitanerie di porto/Uffici Circondariali marittimi/Uffici Locali marittimi) distribuite su un perimetro costiero, comprese le isole dell’Arcipelago, di circa 600 km e sul quale insistono circa 900 strutture balneari. L’assetto operativo dell’Operazione si articola in 13 postazioni “Mare Sicuro” dislocate nelle località a maggiore vocazione turistica della Regione, dotate di altrettanti battelli veloci con caratteristiche di versatilità e 50 unità di personale.

Al personale della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara e della Delegazione di Spiaggia di Marina di Massa toccherà vigilare sulle attività marittime che si svolgeranno lungo la riviera apuana compresa nel litorale dei Comuni di Carrara, Massa e Montignoso. Al fine di garantire il pieno rispetto delle regole e la massima sicurezza per bagnanti e diportisti, durante la stagione estiva verrà posta particolare attenzione sia all’attività svolta dagli oltre 200 stabilimenti balneari situati lungo il litorale sia all’attività svolta dai diversi approdi da diporto presenti sul litorale di giurisdizione. Sono confermate anche quest’anno le linee di attività degli anni precedenti, tese a valorizzare e a promuovere la cultura del mare, la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare, la tutela dell’ecosistema marino e costiero, la vigilanza sulla corretta fruizione del pubblico demanio marittimo e degli specchi acquei antistanti.

Particolare attenzione sarà dedicata al contrasto del fenomeno dell’abusivismo nel settore dell’uso commerciale delle unità da diporto, all’osservanza dei limiti di navigazione dei natanti in prossimità della costa e alla salvaguardia della fascia riservata alla balneazione. In relazione alla fase emergenziale in atto, sarà particolarmente curata l’azione di sensibilizzazione nei confronti di tutta l’utenza per il rispetto delle regole di sicurezza previste dalle vigenti normative (DPCM 11 giugno 2020 e dalle successive norme che saranno emanate allo scadere di detto decreto, a far data dal 14 luglio) e dai relativi protocolli di sicurezza. A tal proposito, si segnala che sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al seguente link: http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/fase-2bis-linee-guida-mit-per-iltrasportonautico-e-la-balneazione sono disponibili le “Linee guida per la nautica da diporto e la sicurezza della balneazione” quale utile riferimento per le migliori pratiche di prevenzione da parte dell’utenza di settore. Al link : https://www.guardiacostiera.gov.it/marina-dicarrara/Documents/ORDINANZA%20DI%20SICUREZZA%20BALNEARE%202019.pdf è possibile scaricare l’ordinanza di sicurezza balneare n. 32/2019 che disciplina la balneazione e la navigazione diportistica lungo il litorale apuano.