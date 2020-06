Economia



Carrara celebra la fine del lockdown con la sinfonia del marmo: torna White Carrara Downtown

venerdì, 19 giugno 2020, 16:23

Arte,cultura, spettacoli, food & wine experience: dal 18 al 26 luglio, la città del marmo prediletto da Michelangelo ospita la quarta edizione di White Carrara Downtown, l'evento dedicato alle eccellenze artistiche, culturali e culinarie della città toscana. La rassegna valorizzerà, a partire dal suo famoso marmo, l'identità culturale di Carrara e della sua gente attraverso un percorso museale urbano caratterizzato da luoghi d'arte, installazioni, mostre, laboratori artigianali aperti al pubblico, teatro diffuso, lirica, enogastronomia. Speciali pacchetti turistici consentiranno inoltre di esplorare il Territorio attraverso percorsi guidati e tematici. Fra questi, le passeggiate culturali racconteranno la città e i suoi segreti promuovendo un modo diverso di fare cultura, per scoprire i vicoli del centro storico attraverso una voce narrante che illustra gli aspetti più inediti di monumenti, scorci, spazi pubblici e privati che ne rievocano la storia e le tradizioni. Per chi predilige l'outdoor sono inoltre previsti tour guidati in fuoristrada alla scoperta degli incredibili bacini marmiferi escavati da oltre duemila anni che rendono Carrara una meta esclusiva nel mondo e un bike tour con partenza dalla città verso le cave.

Fabio Felici, Presidente di IMM, esprime piena soddisfazione per la realizzazione dell'iniziativa: "White Carrara Downtown, iniziativa strategica per la promozione territoriale a tutto tondo, diventa quest'anno ancora più importante per il rilancio della città: il connubio che la caratterizza vede coesistere i protagonisti del marmo con le nostre eccellenze culturali, artistiche ed eno-gastronomiche, in una parola con la storia di una città unica al mondo che vogliamo, oggi più che mai, promuovere per una vera ripartenza a beneficio dell'intero tessuto economico. Osserveremo responsabilmente le norme e le precauzioni sanitarie necessarie a non vanificare gli sforzi fatti fin qui, ma anche così sarà bellissimo ritrovarsi per tornare a vivere la città e i suoi spazi vestiti a festa, grazie alle numerose opere e installazioni artistiche che la arricchiranno, e grazie alle numerose opportunità di intrattenimento che stiamo organizzando. In un momento così difficile ritengo significativo dare un forte segnale di continuità rispetto alle iniziative da offrire al Territorio, come stiamo facendo anche con la preparazione di Ma.R.Mo. 2020, l'evento business di settembre dedicato alle nostre realtà imprenditoriali."

White Carrara Downtown - quarta edizione del festival diffuso promosso da IMM CarraraFiere Spa e dal Comune di Carrara - sarà una vera e propria sinfonia di appuntamenti che "suoneranno" sulle note del marmo: arte e spettacoli, installazioni e performance, cultura ed enogastronomia locale trasformeranno ancora una volta la capitale internazionale del marmo in un vivace contenitore urbano di esperienze fra le più coinvolgenti del panorama nazionale.

Il suggestivo palcoscenico di una città in movimento, che vuole ripartire dopo il lungo lockdown puntando su accoglienza e partecipazione, sarà quello dei suoi preziosi palazzi storici, delle gallerie e botteghe d'arte, di piazze e spazi pubblici tra i più significativi, da Piazza Alberica a Piazza delle Erbe, da Piazza Battisti a Piazza Mazzini.

Il centro storico sarà arricchito ogni sera, dalle 18:00 in poi, da oltre cinquanta opere e installazioni; un centro storico da scoprire partecipando alle passeggiate culturali guidate, assistendo ai molti eventi di danza e di lirica sulle note delle celebri opere di Puccini e gustando i menù a tema proposti dai ristoranti del circuito "Il Marmo è servito".

Immancabile, fra le iniziative che hanno decretato il successo delle precedenti edizioni, il Marble Café, che quest'anno si fa agorà itinerante per ospitare incontri, presentazioni e reading nelle principali piazze cittadine.

Tra le novità arriva uni#città, performance artistica realizzata in collaborazione con Emma Casté in continuità con "Re-Velare", l'originale installazione-performance realizzata nel corso della scorsa edizione.