Centri estivi, il Pd attacca i grillini

sabato, 20 giugno 2020, 20:32

"L'amministrazione grillina nell'organizzazione dei centri estivi non ha tenuto conto del fatto che i bambini sono stati tra i più esposti alle conseguenze psicologiche e sociali causate dall'isolamento e sarebbe quindi stato necessario aiutare i bambini e le loro famiglie con attività di svago da svolgere in sicurezza": questo il commento di Roberta Crudeli, capogruppo del Pd, riguardo all'organizzazione dei centri estivi nel comune di Carrara.

La Crudeli ha inoltre ricordato che l'amministrazione invece, insieme alla Società Multi servizi Nausicaa, aveva espresso più volte la decisione di non dare questo servizio a causa dell'emergenza Covid 19.

Il servizio dato dai centri estivi invece, è stato sostenuto dal presidente del consiglio stesso con un DPCM e dal presidente della regione Enrico Rossi con un'ordinanza. La contemporanea chiusura definitiva delle scuole infatti, ha creato enormi problemi alle famiglie che durante il lockdown si sono sommati alla forzata chiusura in casa.

"Obbligati dunque dalle norme, anche l'amministrazione ha deciso di organizzare i Centri Estivi ma a differenza di ciò che avrebbe dettato il buon senso e cioè allungare i tempi e gli orari, dal bando pubblicato si evince che l'orario di fruizione quest'anno è dalle 7,30 alle 13,00, senza mensa e senza trasporto - ha spiegato la Crudeli - Nonostante ciò la quota di partecipazione a carico delle famiglie, in base alle fasce di reddito varia tra Euro 80,00 e euro 250,00".

Ciò che ha preoccupato le famiglie, secondo la capogruppo Pd, è che al momento della presentazione della domanda di ammissione, il genitore potrà indicare la preferenza per un centro estivo ma per motivi organizzativi e di gestione, la scuola di effettiva destinazione verrà comunicata successivamente.

"I tanti dubbi avanzati dalle mamme che senza pulmino si troveranno in difficoltà ad accompagnare i propri figli nella sede ad oggi "sconosciuta", magari lontana dall'abitazione, sono ancora nulle le risposte arrivate dall'amministrazione - ha continuato la Crudeli - Oggi sulla stampa locale, leggiamo che anche i sindacati hanno criticato il progetto presentato senza un piano ben chiaro, senza protocolli sanitari precisi mostrando superficialità e se Nausicaa non interverrà, i sindacati potrebbero indire uno sciopero".

La capogruppo Pd ritiene infatti che l'amministrazione assieme a Nausicaa abbia lavorato in modo non appropriato nell'organizzazione dei Centri estivi e che non ha saputo rispondere alle esigenze delle famiglie in un momento di grave disagio sociale.

"Una mancanza davvero grave che tocca quella parte della popolazione maggiormente in difficoltà anche per la necessità di coniugare i ritmi di lavoro dei genitori bruscamente mutati dalla pandemia - ha ribadito la Crudeli - Chiedo quindi all'amministrazione di rivedere il Progetto nel suo insieme dando risposte chiare e certe alle famiglie che hanno bisogno di sapere in maniera dettagliata come si svolgerà il servizio".

Il Pd pertanto ritiene le modalità di organizzazione completamente inadeguate, perché anche in una situazione così complessa, "chi governa deve saper dare risposte".

Rossella Barattini