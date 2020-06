Economia



Confartigianato: "Troppi dubbi sul “Super bonus 110%”, serve al più presto il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate"

venerdì, 19 giugno 2020, 15:51

Confartigianato Imprese Massa Carrara, recependo le preoccupazioni delle imprese associate, chiede espressamente, in una nota stampa del direttore Gabriele Mascardi, l’immediata emanazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate per la definizione delle modalità attuative del “bonus 110%” in particolar modo in merito alla sua applicabilità o meno ai lavori iniziati prima del 1° luglio 2020 e fatturati dopo quella data.

In base al tenore letterale della norma, l’art. 119 del Decreto rilancio, il super bonus al 110%, previsto per interventi di efficientamento energetico, misure antisismiche, fotovoltaico e colonnine di ricarica autoveicoli, riteniamo che si dovrebbe applicare anche ai lavori iniziati prima del 1° luglio 2020.

“Se dovessi cominciare i lavori prima della suddetta data perderò la possibilità di godere della super agevolazione?” Sono queste le domande che privati e piccole imprese rivolgono alla nostra Associazione – ha evidenziato Mascardi – nelle more del sopracitato provvedimento. E questa incertezza – ha proseguito Mascardi - sta creando grandi difficoltà alle imprese, in quanto nel dubbio i committenti preferiscono rinviare l’inizio dei lavori bloccando di fatto il mercato del lavoro. La norma espressamente dispone che la detrazione fiscale spetta per le spese documentate sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Dunque, si parla di “spese documentate” e non di “interventi documentati”, il che ci porta a ritenere che, laddove l’intervento che si sta realizzando fosse iniziato prima del 1° luglio 2020 e rientri tra quelli che possono usufruire del bonus 100% , il contribuente, dovrebbe poter godere del super beneficio a condizione che il documento di spesa (fattura) ed il bonifico di pagamento abbiano data successiva al 30 giugno 2020.

Quanto anzidetto, ha concluso Mascardi , tuttavia, dovrà trovare conferma nell’atteso provvedimento, ed è proprio per questo che Confartigianato Imprese Massa Carrara sollecita l’Agenzia delle Entrate ad emanarlo, per evitare che le imprese, già in difficoltà per mille motivi, continuino a vivere nell’incertezza con tutte le conseguenze, naturalmente negative, del caso. Dispiace rimarcare che interventi normativi, una volta tanto a favore delle imprese, debbano sempre e comunque subire situazioni di stallo ed incertezza per colpa di una burocrazia che invece di far chiarezza tende ostinatamente a rendere fumosa ogni norma.