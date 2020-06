Economia



Continua la distribuzione dei pacchi alimentari nel progetto “Regala un sorriso” di Confimpresa

mercoledì, 10 giugno 2020, 16:32

di vinicia tesconi

La crisi non è terminata dopo la fase acuta dell’emergenza sanitaria, anzi: forse si è addirittura acuita . Per questo motivo il progetto “Regala un sorriso” voluto da Confimpresa per fornire aiuto alle famiglie in difficoltà ha continuato ad andare avanti.



“Sono veramente tante le famiglie che vivono momenti di grande disagio economico e psicologico – ha detto Daniele Tarantino, presidente di Confimpresa Massa Carrara -. La mancanza di speranza e di prospettive sul destino della propria situazione economica getta tante famiglie nello sconforto. A causa della crisi sanitaria e del conseguente lockdown, un’alta percentuale delle famiglie apuane ha visto ridursi l'attività lavorativa e il reddito. Noi cerchiamo di dare una mano, come possiamo. Sulla distribuzione dei pacchi alimentari stiamo proseguendo e non ci fermeremo. “Regala un sorriso” è un progetto di solidarietà che abbiamo avviato per contribuire a far fronte all’emergenza sanitaria e sociale da Covid-19. Grazie a contatti attivati nei vari quartieri cittadini e periferici, grazie al passa parola, il numero delle famiglie è cresciuto e siamo contenti di poter regalare un sorriso in questo momento di difficoltà”. Purtroppo, il problema grave restano le bollette da pagare, luce, acqua e gas. La maggior parte delle famiglie coinvolte nel progetto non ce la fa a pagare le fatture di fornitura energetica e rischia di vedersi tagliare questi servizi indispensabili. Cerchiamo di assistere quelli che hanno più urgenza e che rischiano il distacco energetico. Famiglie con bambini, genitori che hanno perso il lavoro e che non hanno entrate. Al problema dell’approvvigionamento alimentare si aggiunge il dramma delle bollette. Stiamo facendo il possibile cercando di avviare contatti con associazioni e privati per poter racimolare i fondi necessari per aiutare queste famiglie. Nessuno deve essere lasciato solo”.



Regala un sorriso è un progetto che vuole essere vicino allea gente. Per info telefonare al numero 3495699269.