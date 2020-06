Economia



Contributi a fondo perduto per imprese e partite IVA:dal 15 giugno al via le domande, si può fino al 24 agosto

venerdì, 12 giugno 2020, 10:38

La FENAPI di Massa Carrara informa che da lunedì 15 giugno partiranno gli indennizzi a fondo perduto, una delle misure del Decreto Rilancio per imprese e partite IVA.

Al riguardo la FENAPI ricorda che è disponibile il proprio specifico sportello attivato all’inizio dei decreti governativi in materia di sostegni alle famiglie e alle imprese, nella fase di Covid-19.

Il Bonus a fondo perduto potrà essere richiesto compilando elettronicamente una specifica istanza da presentare fra il 15 giugno e il 24 agosto.

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dalle imprese, dalle partite Iva o dai titolari di reddito agrario, a patto che siano in attività alla data di presentazione dell’istanza per l’ottenimento del contributo.

In particolare, il «Decreto Rilancio» precisa che non possono fruire del Bonus a fondo perduto i soggetti la cui attività risulta cessata nella data di presentazione della domanda, così come altri soggetti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione e coloro che fruiscono del bonus professionisti e del bonus lavoratori dello spettacolo.

Un altro requisito da soddisfare per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del mese di aprile 2019. Ma se il richiedente ha avviato la propria attività dal 1° gennaio 2019 il contributo gli spetta a prescindere dal calo del fatturato.

Gli interessati possono rivolgersi presso le sedi FENAPI:

Massa, Via Aurelia Ovest, 139 (Area ex Olivetti - vicino alla rotonda Aurelia / Via Oliveti)

Carrara, Via 7 Luglio,4 (di fronte agli Uffici Tributi comunali e laterale alla Chiesa del Carmine)

Montignoso in Via Roma, 109

Telefono centralino: 0585 74931