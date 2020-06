Economia



Donnavventura fa tappa sul territorio apuano: grande opportunità di promozione e di rilancio

giovedì, 4 giugno 2020, 18:19

di donatella beneventi

Una grande occasione per promuovere le bellezze del territorio apuano, fra mare e montagne, in un momento delicatissimo come quello che si sta vivendo, in cui il turismo sta soffrendo per gli effetti del lockdown e un'opportunità per far conoscere aree meno note del paese, rispetto alle tradizionali mete: Donnavventura, programma di viaggi molto noto, in onda su Retequattro e presente dal 1989, dedicherà una puntata alla Riviera Apuana e alla Lunigiana e le riprese sono in programma per i prossimi giorni.

In videoconferenza stampa, è stata annunciato annunciato l'evento, alla presenza di tutti i componenti dell'ambito territoriale, dal sindaco di Aulla Valettini, a quello di Fivizzano Giannetti, gli assessori al turismo di Carrara, Federica Forti, di Massa, Andrea Cella e di Montignoso Eleonora Petracci, nonché le responsabili del programma Barbara Mauro, Daniela Angei e una delle "donneavventura" Giorgia Anzani; non presenti, ma componente fondamentale del progetto, la Camera di Commercio di Massa Carrara.

Le istituzioni hanno salutato con grande entusiasmo l'iniziativa che sottolinea la volontà politica di fare squadra per potenziare il turismo in zona, presentandosi come un territorio unico e unito nelle sue risorse e nelle sue potenzialità, lavorando insieme per comuni obiettivi, cosa assolutamente non scontata, vista l'attitudine, specie nel passato, a fare ognuno per sé. Inoltre, poter avere una grande visibilità grazie ad un format di grande successo, facilita notevolmente il percorso, che comunque, è ancora lungo e impegnativo.

Anche gli organizzatori di Donnavventura si sono dimostrati estremamente curiosi nei riguardi del territorio apuano: il programma, un diario di viaggio fatto da un team di giovani viaggiatrici, nasce soprattutto per far conoscere terre lontane ed esotiche, basti pensare che le primissime puntate erano state dedicate interamente all'Africa, ma oggi, la trasmissione vuole essere anche un tutorial per riprendere gusto a viaggiare, pur con tutte le precauzioni sanitarie del caso, partendo proprio dalle bellezze italiane e da tutto quello che può offrire il paese, in tutte le sue sfumature e per tutte le fasce di utenza.

Quindi, le tre protagoniste della puntata apuana, saranno in giro in questi giorni, sperando nel tempo clemente, a sperimentare percorsi di trekking sulle montagne, a immergersi nei silenzi delle valli della Lunigiana, alla ricerca di pievi e castelli e a cercare Michelangelo fra le cave, assaggiando nuovi sapori e facendo esperienza sulle tradizioni locali.