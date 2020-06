Economia



Estate a rischio per i campeggi di Marina di Massa

martedì, 16 giugno 2020, 13:48

Anche la categoria dei titolari dei campeggi di Marina di Massa è stata ascoltata da Confimpresa Massa Carrara nel programma di verifica di problematiche e difficoltà delle imprese locali causate dalla pandemia e anche a loro Daniele Tarantino, direttore di Confimpresa ha assicurato il supporto dell’associazione: “Siamo vicini a questa categoria di lavoratori – ha detto Daniele Tarantino- In questi giorni abbiamo avuto modo di parlare con alcuni operatori turistici, comprendendo le loro difficoltà . Difficoltà che siamo pronti a sostenere con qualsiasi manifestazione. Porteremo la questione all’attenzione della Regione Toscana con l’obiettivo di riuscire a individuare azioni concrete a sostegno della categoria”.

La ripartenza del settore dei campeggi è ancora piena di incertezze e di dubbi che aumentano lo sconforto degli operatori. “ L’epidemia di covid ci ha rovinati completamente – ha spiegato Maria Grazia Bonni, titolare del campeggio “Il Souvenir” - Tutte le prenotazioni sono state annullate fino a settembre. Ci è rimasta confermata una settimana sola ad agosto in tutta la stagione. Avevo già quindici prenotazione confermane fino al 12 settembre, tutte disdette. Clienti che venivano dall’Emilia Romagna, dalla Liguria. Tutto annullato. Non so come faremo. Chiuderò l’attività perchè non si può andare avanti così. E’ un fallimento totale. Restando chiusa avrei dovuto pagare 50 mila euro, per questo ho aperto con la speranza di racimolare qualcosa per affrontare il pagamento delle tasse. In questa condizione penso di non arrivare nemmeno alla metà. Ed è triste dopo 38 anni di attività chiudere “Il Souvenir” alla Partaccia perchè non possiamo più andare avanti. Per fortuna è a conduzione familiare, se avessimo avuto dipendenti sarebbe stato peggio”.

Molte delle disdette nei campeggi e negli alberghi sono causate dal sovrapporsi dell’emergenza economica a quella sanitaria: chi è rimasto fermo col lavoro non può permettersi di andare in vacanza e, spesso, chi potrebbe permetterselo non lo fa per paura di eventuali contagi. Il risultato è un secondo colpo mortale alle attività ricettive, dopo quello del lockdown. “La crisi economica sta investendo molti settori – ha aggiunto il direttore di Confimpresa - Il turismo chiaramente è il settore che ne risente di più. Anche le agenzie immobiliari sono ferme e i danni sono notevoli. Così come nel settore degli eventi: tante associazioni e organizzazioni sono bloccate. Con l’emergenza Covid non hanno più potuto esercitare alcuna attività. Sono molte le categorie in sofferenza e speriamo in aiuti concreti per poter ripartire, liquidità e soprattutto meno tasse. Confimpresa Massa Carrara, grazie al supporto di diverse realtà locali, sta facendo il possibile per andare incontro alle numerose famiglie in difficoltà con il progetto “Regala un sorriso” con consegna di pacchi alimentari, pagamento bollette finchè sarà possibile, sportello di sostegno per sbrigare pratiche burocratiche.”.