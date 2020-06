Economia



Estensione porta a porta ad Avenza e Battilana, lunedì ultimo giorno per ritirare il kit gratuito

mercoledì, 24 giugno 2020, 16:42

Molti cittadini di Avenza e Battilana si sono già recati alla sede di Nausicaa Spa, in viale Zaccagna, per ritirare gratuitamente il proprio kit per l'imminente inizio della raccolta differenziata porta a porta. Le prime due giornate di distribuzione hanno visto l'affluenza di quasi 600 residenti, convocati nei giorni scorsi dalla multiservizi.

All'appello mancano ancora circa 250 cittadini che, per ricevere il kit, dovranno recarsi necessariamente nella giornata di lunedì 29 giugno dalle ore 8 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30. La giornata sarà dedicata esclusivamente ai convocati tramite lettera. «Lunedì sarà l'ultima occasione. Il ritiro del kit – spiegano da Nausicaa – è una fase molto importante, visto che nei giorni successivi all'avvio del porta a porta (che avverrà il 1° luglio per le zone di Avenza/Grotta e Battilana) le isole ecologiche saranno rimosse e il rischio, per chi non ritira il kit, è quello di incorrere nel disagio di restare senza possibilità di conferire».

«I cassonetti della raccolta stradale – specifica ancora la multiservizi – saranno mantenuti per qualche giorno per consentire ai cittadini di abituarsi al nuovo sistema». Nausicaa ricorda poi che, per tutte le informazioni, è possibile visitare il sito www.nausicaacarrara.it, seguire la pagina Facebook Nausicaa Spa o chiamare il numero verde 800 015 821. Infine l'azienda fa sapere che nei prossimi giorni saranno comunicate le tempistiche per la zona successiva in cui avverrà l'estensione.