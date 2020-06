Ginecologia ed Ostetricia: caso eccezionale gestito e risolto in meno di tre ore dagli ospedali “Versilia” e “Apuane”

Altri articoli in Economia

venerdì, 12 giugno 2020, 10:56

Grazie alla collaborazione tra gli industriali apuani del marmo e Internazionale Marmi e Macchine, il rilancio del commercio e una parte della ripresa delle contrattazioni internazionali partiranno proprio dai padiglioni del Carrarafiere

venerdì, 12 giugno 2020, 10:38

La FENAPI di Massa Carrara informa che da lunedì 15 giugno partiranno gli indennizzi a fondo perduto, una delle misure del Decreto Rilancio per imprese e partite IVA

giovedì, 11 giugno 2020, 13:24

Confartigianato Imprese Massa Carrara rende noto che L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del Direttore, ha definito le modalità per richiedere e ottenere, dal prossimo 15 giugno, il contributo a fondo perduto a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dalle conseguenze economiche del lockdown

giovedì, 11 giugno 2020, 12:07

Dentix Italia rende nota la lettera aperta di Angel Lorenzo Muriel, presidente e fondatore di Dentix, ai dipendenti e ai pazienti ribadendo l'obiettivo della continuità aziendale

mercoledì, 10 giugno 2020, 16:32

La crisi non è terminata dopo la fase acuta dell’emergenza sanitaria, anzi: forse si è addirittura acuita . Per questo motivo il progetto “Regala un sorriso” voluto da Confimpresa per fornire aiuto alle famiglie in difficoltà ha continuato ad andare avanti

lunedì, 8 giugno 2020, 13:54

Sono centinaia i pazienti coinvolti nel fallimento della catena odontoiatrica Dentix Italia. Una situazione che si ripete con una ciclicità inaccettabile