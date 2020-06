Economia



Iscrizioni aperte fino al 15 giugno per i centri estivi comunali

giovedì, 4 giugno 2020, 18:43

Sono state aperte le iscrizioni ai centri estivi comunali che saranno attivi dal 1 luglio al 14 agosto la cui organizzazione è stata regolata da quanto dettato dalle Linee guida del DPCM del 17 maggio 2020 ed integrata con l'ordinanza Regionale n. 61 del 30 maggio 2020. Il minor numero di iscrizioni per quest'anno deriva dall'obbligo imposto dalla normativa anti Covid che obbliga lo svolgimento delle attività in piccoli gruppi con un rapporto numerico tra adulti e minori graduato in modo molto più stringente.

L’amministrazione del sindaco Francesco Persiani ha provveduto ad organizzare in maniera differente l'accesso, individuando un numero massimo di partecipanti per tre fasce d'età (3-5 anni, 6-11 anni, 17-17 anni), e la scelta dei luoghi dedicati, selezionati per gli ampi spazi verdi di cui dispongono e, al contempo, per l'adeguata ospitalità negli spazi al chiuso da utilizzare in caso di maltempo. “Il periodo di particolare difficoltà, le nuove modalità lavorative, le più complesse esigenze di tutela dei più fragili ci hanno portato a ricercare le migliori soluzioni possibili. Come è sempre stato detto, questa amministrazione non lascia indietro nessuno a partire da quelle che sono le nostre future generazioni” dichiara l’assessore al Sociale Amelia Zanti. I criteri per l'accoglimento delle domande danno priorità ai genitori con impegni lavorativi, con ancora più particolare attenzione alle situazioni che presentano disabilità.

In base all'ordinanza regionale dovrà essere sottoscritto tra i soggetti gestori dei centri ed ogni famiglia il Patto di Corresponsabilità finalizzato al rispetto delle regole di gestione e delle misure di contenimento della diffusione del contagio epidemiologico da Covid-19.

Il modulo di iscrizione, reperibile sul sito del Comune di Massa, è anche volto a recepire le istanze che le varie famiglie possono avanzare in merito al possibile prolungamento dell'orario con relativo consumo del pasto. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 giugno 2020 e avvengono attraverso una preiscrizione senza effettuare alcun pagamento, ma allegando il modello ISEE se ci si vuole avvalere della riduzione della quota di compartecipazione. La mancata presentazione dell'ISEE comporta l'applicazione della tariffa massima. Qualora il numero delle preiscrizioni fosse superiore al numero massimo consentito, sarà pubblicata sul sito del comune di Massa una graduatoria.

Le domande di preiscrizione si possono presentare: direttamente all'ufficio protocollo, aperto da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 15:30 alle ore 17:30, attraverso la mail centriestivi@comune.massa.ms.it oppure con la compilazione on line.