Economia



Lavoratori contagiati, nessuna responsabilità per datore lavoro che rispetta tutte prescrizioni. Esulta Confartigianato

sabato, 6 giugno 2020, 13:00

"I datori di lavoro che rispetta tutte le prescrizioni previste dal protocollo per il contenimento della diffusione di Covid19 non può essere considerato responsabile in sede giudiziaria del contagio dei propri lavoratori. L'Inail ha fatto retromarcia e adesso il provvedimento è stato approvato anche alla Camera e Senato. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale diventa legge una battaglia che abbiamo portato avanti con decisione e fermezza sin dai primi giorni in tutte le sedi istituzionali". Non nasconde la propria soddisfazione Gabriele Mascardi, direttore di Confartigianato Massa Carrara, che per primo in provincia aveva sollevato il problema anche all'attenzione dell'opinione pubblica. "La precedente previsione legislativa era assolutamente sbilanciata e dava per scontata, di fatto, la presunzione di colpevolezza del datore di lavoro nel caso in cui il lavoratori fosse risultato positivo al contagio da coronavirus. Di fatto si ribaltava completamente uno degli assunti fondamentali della nostra legislazione e della Costituzione stessa. Per fortuna, sotto la spinta della nostra associazione anche a livello nazionale Inail ha fatto una decisa retromarcia – prosegue Mascardi -. Dopo l'ok della Camera è stato approvato in via definitiva al Senato il provvedimento che tutela la posizione del datore di lavoro in caso di contagio da Covid19 dei propri dipendenti sui luoghi di lavoro. La norma (precisamente l'art. 29 bis del DL Rilancio) prevede che il datore di lavoro assolve il suo obbligo di tutelare l'integrità fisica e morale del lavoratore ai sensi dell'art. 2087 del codice civile, applicando le prescrizioni contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida del DL 33 del 16/5/2020. La norma – conclude il direttore di Confartigianato -stabilisce inoltre che in subordine possano essere applicate le prescrizioni specifiche previste da Protocolli specifici di settore. In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, siamo molto soddisfatti perché Confartigianato si era battuta fin da subito per ottenere questo provvedimento".