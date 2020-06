Economia



«Le discariche abusive ci costano mezzo milione l'anno. Utilizziamo i servizi gratuiti di Nausicaa»

giovedì, 4 giugno 2020, 18:32

«La ri-apertura della Ricicleria rappresenta una soluzione di grande importanza per accogliere i rifiuti ingombranti, che si sposa al servizio domiciliare di ritiro gratuito degli stessi. Queste due attività insieme rappresentano un'attività fondamentale non solo in termini di gestione del rifiuto ma anche per quanto riguarda la tutela del decoro della città». Sono le parole del presidente di Nausicaa Spa, Luca Cimino, a una settimana dalla riapertura del centro di raccolta ingombranti di via Berneri ad Avenza.

«Spesso – racconta il presidente – ci arrivano segnalazioni di materassi, mobili o grandi elettrodomestici lasciati fuori dai cassonetti. Chi li abbandona compie un gesto sbagliato ma anche incomprensibile visto che Nausicaa offre due soluzioni per liberarsi correttamente di questi rifiuti. Entrambe sono gratuite e una, quella del servizio ritiro ingombranti, non costa alcuna fatica, se non quella di una telefonata».

«Ora che entrambi i servizi sono tornati operativi – prosegue Cimino – diventa ancor più sbagliato abbandonare abusivamente gli ingombranti ai cassonetti o addirittura in zone di campagna. A questo proposito vogliamo ricordare che l'abbandono abusivo di rifiuti è un reato, ma soprattutto rappresenta un costo per la collettività. Quando qualcuno getta via il proprio rifiuto in modo errato, qualcun altro deve andare a raccoglierlo, ma con un costo che poi si riversa su tutti i cittadini. Lo scorso anno la rimozione delle discariche abusive, circa 1.500 tonnellate, ha prodotto costi vicini al mezzo milione di euro, giusto per far capire l'entità della cosa».

«Come dicono sempre i nostri addetti al servizio – conclude il presidente della multiservizi – se non ci fossero più abbandoni abusivi, il personale e i mezzi oggi impegnati sul quel fronte potrebbero essere impiegati per rendere più veloci e tempestivi gli altri servizi. Basterebbe solo un po' più di attenzione per far sì che l'inciviltà di pochi non vada a gravare sulle tasche di tutti. Basta aver voglia di fare una telefonata al numero 0585 644312 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 oppure prenotare il servizio attraverso il sito nausicaacarrara.it».

Nausicaa ricorda infine che con "rifiuti ingombranti" si intendono mobili, grandi elettrodomestici e oggetti di consumo voluminosi. I piccoli elettrodomestici, invece, (i cosiddetti micro-Raee) possono essere conferiti nei contenitori posti all'esterno delle farmacie comunali.