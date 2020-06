Economia



Lungomare, da lunedì stop ai mezzi pesanti

venerdì, 5 giugno 2020, 17:43

Torna il divieto di transito estivo per i mezzi pesanti sul lungomare di Marina di Carrara. Come ogni anno la dirigente della polizia municipale ha firmato l’ordinanza che vieta il transito agli autocarri di massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate in entrambi i sensi di in via Fabbricotti e viale Colombo, nel tratto compreso tra via Fabbricotti e via Salvetti.

«Si tratta di una misura ormai “tradizionale”, un provvedimento molto atteso dagli operatori turistici e che punta a salvaguardare la sicurezza di visitatori e cittadini nei periodi di maggior afflusso al litorale» commentano gli assessori al Turismo Federica Forti e alla Mobilità Giovanni Macchiarini.

A seguito di tale provvedimento, i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5t in uscita dal Porto di Carrara varco di Ponente (Via Salvetti) dovranno percorrere obbligatoriamente Viale Colombo con direzione Massa mentre i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5t che transitano in Viale G. Da Verrazzano e Viale C. Colombo con direzione Sarzana, potranno arrivare esclusivamente fino a Via Salvetti.

Il divieto sarà in vigore dalle ore 24.00 di domenica 7 giugno alle ore 24 di domenica 27 settembre.