Economia



Mercato settimanale, torna a pieno regime anche quello del lunedì

venerdì, 5 giugno 2020, 17:54

Anche il mercato del lunedì torna a pieno regime con la presenza di tutti i banchi. Lo ha stabilito l’amministrazione comunale con una ordinanza del Sindaco Francesco De Pasquale attraverso la quale vengono disposte importanti misure di sicurezza per il contenimento del Coronavirus.

Anche in centro città dovranno essere attuate prescrizioni già previste per gli appuntamenti del mercoledì e del giovedì: davanti ai banchi sarà creata una fascia di rispetto, dotata di ingresso e uscita e opportunamente delimitata, a cui potranno accedere al massimo due persone alla volta, che dovranno sempre mantenere la distanza di sicurezza tra loro; nell’area del mercato verrà installata un’apposita cartellonistica con una sintesi delle principali norme di comportamento da seguire, ovvero igienizzare le mani all’ingresso, indossare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.

In particolare per il centro città sono stati individuati alcuni punti di accesso dove il personale dedicato monitorerà l’affluenza, per evitare assembramenti, e darà istruzioni sui comportamenti da tenere. I punti di Accesso sono i seguenti:

1)Via Roma, incrocio con Via Azeglio, ingresso in entrata e in uscita transennato e presidiato da personale dedicato;

2) Piazza Matteotti, incrocio Via Mazzini, ingresso in entrata e in uscita presidiato e transennato con personale dedicato;

3)Via Verdi, angolo Via Chiesa, ingresso in entrata e in uscita transennato e presidiato da personale dedicato;

4) Via VII Luglio, incrocio con Via Cavour, ingresso in entrata e in uscita transennato e presidiato con personale dedicato;

5) Piazza Alberica, incrocio Via Ulivi, ingresso in entrata e in uscita transennato e presidiato con personale dedicato;

6) Piazza Gramsci, Via Eugenio Chiesa, lato mare ingresso in entrata e in uscita transennato e presidiato con personale dedicato;

«Anche il mercato del lunedì torna a pieno regime come gli appuntamenti del mercoledì e del giovedì: ci abbiamo messo un po’ più di tempo perché nel centro città gli spazi sono limitati ed è stato più difficoltoso trovare la formula giusta per garantire il rispetto delle norme anti-covid. Grazie alla collaborazione degli ambulanti e al prezioso lavoro degli Uffici, alla fine ci siamo riusciti» ha dichiarato l’assessore al Commercio Giovanni Macchiarini che ha rilanciato l’invito ad ambulanti e clienti a «seguire rigorosamente le prescrizioni, in modo da consentire una ripartenza in sicurezza».