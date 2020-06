Economia



Monoblocco, durissimo il Comitato Primo Soccorso e Urgenza Carrara

mercoledì, 17 giugno 2020, 11:42

Dopo la corsa ad adeguare gli spazi dell’ex Pronto Soccorso del Monoblocco di Carrara per accogliere pazienti covid dimissibili poi trasferiti nel recuperato ex ospedale di Massa, sulla struttura di Carrara sembra sceso di nuovo l’oblio.

Questo è quanto affermato e documentato dal Comitato Primo Soccorso e Urgenza Carrara che ha inviato una lettera aperta, corredata da immagini eloquenti, sulla situazione del centro specialistico Achille Sicari. Molte forti le critiche espresse dal comitato a partire dalla costante indifferenza esibita dall’azienda Asl Nord Ovest nei confronti delle segnalazioni e delle richieste di chiarimenti ricevute.

“Abbiamo inviato una mail alla direttrice della Asl Nord Ovest Maria Letizia Casani alla metà di maggio – hanno detto dal comitato - con allegata la richiesta sui tempi di riapertura del cantiere dei lavori al piano terra del Monoblocco finalizzati all’installazione della Risonanza Magnetica. La mail, però, anche se inviata al consueto indirizzo indicato sulle pagine di ASL, è tornata indietro più volte, costringendoci a spedirla per posta certificata, ma anche con questa modalità non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Il che riconferma quanto segnalato anche dal sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi, e cioè la scelta di una ferma non-comunicazione da parte di Asl.” .

Il comitato ha ricordato che nulla è stato fatto nella direzione dello spostamento della risonanza magnetica a Carrara ed ha ribadito la mancanza di attenzione di Asl verso un territorio duramente colpito dalla pandemia e costantemente bypassato dalle decisioni dei vertici dell’azienda sanitaria e della politica della Regione che hanno mostrato l’abitudine di decidere senza ascoltare, come dovuto, le istituzioni locali e le organizzazioni sindacali e i comitati a meno che non organizzino grandi mobilitazioni.

Il comitato Primo Soccorso ha messo in evidenza lo stato di incuria in cui versa il Monoblocco: “L’ingresso, esterno e interno, è fatiscente e pericolante con strisce bianco-rosse e piante secche - hanno aggiunto dal comitato - Un’immagine che è il simbolo di una politica aziendale autoreferenziale e autoritaria, che, se richiamata, neppure risponde, tanto è estranea alle dinamiche di democratica rendicontazione. Certamente chi a livello politico consente tutto questo è corresponsabile di una gestione sfacciatamente e pervicacemente sciatta.”. L’appello del comitato è quindi rivolto ad Asl affinchè riveda e corregga la grossolanità appariscente della linee aziendali e soprattutto risponda pubblicamente sulla ripresa e conclusione dei lavori al piano terra del Monoblocco per gli spazi destinati alla Risonanza Magnetica. Nell’appello c’è anche la richiesta di un intervento per rendere più decoroso l’accesso alla struttura. Non potendo, causa misure sicurezza anticovid, aprire una raccolta firme, il comitato ha assicurato che userà tutti gli strumenti democratici di protesta per richiamare i Vertici di ASL ad assolvere ai loro impegni.