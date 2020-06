Economia



Pialli (Fisascat Cisl): "Spiragli per la sorte dei lavoratori di Dentix"

venerdì, 19 giugno 2020, 18:51

Oggi Simone Pialli (Fisascat Cisl) ha partecipato a una nuova videoconferenza con i vertici, e messo a fuoco alcuni passaggi cruciali della vicenda.



«La questione degli ammortizzatori sociali è definita – dice Pialli –, si va verso la copertura economica per i lavoratori fino a metà di luglio. Si sta cercando di definire, a fatica, anche il capitolo quattordicesime. C'è la volontà della compagine italiana di Dentix di riconoscere l'erogazione ai lavoratori, un impegno che per ora però resta foglio di carta perchè la casa madre in Spagna non dà il nulla osta alla copertura».



«In questa fase è importante fermare l'emorragia dei lavoratori perchè la società ha intenzione di vendere o affittare in ramo d'azienda –sottolinea Pialli – e ci sono già diversi competitors interessati. Il fatto importante è che trovino non solo muri ma il pacchetto completo di una realtà operativa e funzionante, e quindi sostanzialmente appetibile. Lucca centro è nella posizione migliore da questo punto di vista, con tutti e 6 i lavoratori ancora in forza, nessuno che ha dato le dimissioni».