Economia



Ripartono aziende e imprese ma ci sono ancora dubbi e incertezze secondo Confimpresa

giovedì, 4 giugno 2020, 10:11

Duecento le aziende e le piccole imprese locali nelle quali Confimresa Massa Carrara ha effettuato sopralluoghi, su richiesta di molti imprenditori, ha effettuato sopralluoghi per verificare l’andamento della ripartenza dopo il lockdown causato dal coronavirus. Il responso rilevato da Confimpresa è risultato essere in linea generale positivo pur mantenendo aperti molti dubbi e incertezze.

“C’è bisogno di consigli, di recuperare la fiducia, di riattivare un minimo di rapporto per non sentirsi soli e abbandonati – ha spiegato Daniele Tarantino presidente di Confimpresa - La maggior parte delle aziende hanno riaperto adottando tutte le misure previste nei protocolli sanitari preposti per il contenimento della diffusione del Covid 19 e quindi sono a posto. Ma un sguardo in più per non rischiare sanzioni non guasta. Voglio ringraziare gli organi di controllo che hanno agito bene nel nostro territorio, in maniera comprensiva, vista la situazione. Laddove sono state riscontrate lievi anomalie, c’è stato un invito a regolarizzare e porre rimedi. Non sono state emesse sanzioni e questo è un dato importante. Confimpresa lo aveva chiesto insieme ad altre associazioni e ringraziamo a nome di tutti i nostri associati. Ovviamente, le anomalie riscontrate sono state superate”.

I problemi rilevati secondo Tarantino sono soprattutto nel settore della ristorazione e del turismo: “Il distanziamento sociale nella ristorazione e nel turismo è sicuramente il problema più sentito – ha aggiunto Tarantino - Non è così semplice, visto che si lavora su prenotazione e il gestore deve fare una serie di domande e rilevare alcuni dati. Tante aziende, al momento, reggono. Il dubbio è per i prossimi mesi, quando arriveranno da pagare le somme arretrate e le tasse che durante l’emergenza sanitaria sono state sospese. Abbiamo un’emergenza economica che non possiamo non considerare e nemmeno è possibile lasciare i titolari della piccola e media impresa abbandonati a loro stessi. Serve liquidità, servono aiuti concreti adesso e nel tempo. Nel turismo le porte si stanno aprendo adesso, con il mese di giugno, con tutti i rischi derivati dal ritardo del movimento turistico. Le prenotazioni per giugno scarseggiano, vediamo come andrà per luglio e agosto. Si affronta un’estate nell’incertezza. La gente si muove poco per paura del virus, che ancora circola. Come Confimpresa stiamo chiedendo di tutelare le imprese e le aziende pensando anche ai mesi futuri, che saranno complicati per il nostro territorio”.

Vinicia Tesconi