Saldi estivi al via il 1 agosto. Consentite le vendite promozionali anche a luglio

giovedì, 4 giugno 2020, 18:43

Sono state aperte le iscrizioni ai centri estivi comunali che saranno attivi dal 1 luglio al 14 agosto la cui organizzazione è stata regolata da quanto dettato dalle Linee guida del DPCM del 17 maggio 2020 ed integrata con l'ordinanza Regionale n. 61 del 30 maggio 2020

giovedì, 4 giugno 2020, 18:32

L'appello del presidente di Nausicaa, Luca Cimino, a una settimana dalla riapertura della Ricicleria di via Berneri

giovedì, 4 giugno 2020, 18:19

Una grande occasione per promuovere le bellezze del territorio apuano, fra mare e montagne, in un momento delicatissimo come quello che si sta vivendo, in cui il turismo sta soffrendo per gli effetti del lockdown e un'opportunità per far conoscere aree meno note del paese, rispetto alle tradizionali mete

giovedì, 4 giugno 2020, 10:11

Duecento le aziende e le piccole imprese locali nelle quali Confimresa Massa Carrara ha effettuato sopralluoghi, su richiesta di molti imprenditori, ha effettuato sopralluoghi per verificare l’andamento della ripartenza dopo il lockdown causato dal coronavirus

mercoledì, 3 giugno 2020, 12:08

Ogni Associazione ha ricevuto un tablet per far collegare i pazienti e gliCrédit Agricole Italia e Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato di nuovo insieme per fronteggiare l’emergenza Coronavirus e fornire un aiuto concreto alle associazioni presenti sul territorio ospiti di RSA e RSD con i propri familiari

lunedì, 1 giugno 2020, 13:39

Orari prolungati per parrucchieri ed estetisti: lo prevede una nuova Ordinanza firmata dal Sindaco Carrara Francesco De Pasquale Dal primo giugno al 31 dicembre 2020 è data facoltà di apertura nei giorni di riposo settimanale. Centri aperti martedì 2 giugno