Anap/Confartigianato lancia l'allarme: "Attenti a nuovi tentativi di truffa"

Altri articoli in Economia

giovedì, 23 luglio 2020, 18:07

La provincia di Massa-Carrara con il presidente Gianni Lorenzetti hanno affrontato prontamente le profonde difficoltà in un quadro davvero molto complesso: le infrastrutture scolastiche che da anni sono in situazioni di criticità

giovedì, 23 luglio 2020, 13:55

La denuncia del neosegretario Fai Toscana, Gori, eletto oggi a Firenze. Sofferenza contenuta per l'alimentare, preoccupa l'export di vino e acqua

mercoledì, 22 luglio 2020, 16:37

I territori di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa-Carrara, Pistoia e Prato hanno confermato alla guida il presidente della cooperativa CAP di Prato

martedì, 21 luglio 2020, 21:32

La svolta verde del Consorzio è un vantaggio non solo per l’ambiente ma anche per i dipendenti: accordo con le organizzazioni sindacali, i lavoratori potranno fare “il pieno” per i propri mezzi privati

martedì, 21 luglio 2020, 21:27

Proseguono in città le molteplici iniziative del festival diffuso organizzato da IMM CarraraFiere Spa che offre occasioni di incontri, cultura e intrattenimento fino a domenica 26 luglio

martedì, 21 luglio 2020, 21:22

13 mostre e boom di visitatori per Palazzo Binelli. Oltre 1.500 i visitatori in appena tre serate nonostante i tempi di attesa imposti dalle rigide misure anti-Covid. Uno su due non è residente a conferma della capacità di richiamo di White Carrara Downtown