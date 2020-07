Economia



Arte: è il giorno di Jago a White Carrara Downtown, il programma completo di martedì 21 luglio

lunedì, 20 luglio 2020, 18:58

E' il giorno di Jago a White Carrara Downtown. Il giovane social artist italiano è il grande ospite della quarta edizione del festival diffuso dedicato al marmo organizzato da Internazionale Marmi e Macchine Carrarafiere SpA con il patrocinio di Regione Toscana e partner istituzionali Comune di Carrara, CCIAA Massa-Carrara, Accademia di Belle Arti di Carrara, Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e Nausicaa SpA in corso nel centro storico di Carrara fino al 26 luglio.

Jago è stato il primo artista nella storia ad inviare una scultura in marmo nello spazio. La sua opera "The First Baby", raffigurante il feto di un bambino, è stata ospitata nella stazione spaziale internazionale sotto la custodia del capo missione Luca Parmitano. "Se vuoi che la tua scultura sia un capolavoro, il materiale che usi deve essere anch'esso un capolavoro" aveva detto parlando del marmo.

Il talentuoso artista, che si ispira agli artisti del Rinascimento spaziando dall'espressività realista della scultura alla produzione video contemporanea, è il protagonista della terza giornata del festival in programma martedì 21 luglio (alle ore 21.30) sul palco del Marble Cafè di Piazza Alberica. Per tutta la serate sulle facciate della Chiesa del Carmine, del palazzo dell'Antica Drogheria Riacci in Corso Rosselli e del Duomo di Sant'Andrea saranno videoproiettate foto e video dei suoi lavori e delle sue imprese artistiche.

La figura di Jago porta a White Carrara Downtown la freschezza di un linguaggio fortemente ancorato all'esigenza di comunicare attraverso nuovi canali capace di unire perfettamente gusto classico e contemporaneo nella continuità dell'impiego della materia marmo. Jago, vero nome Jacopo Cardillo, vanta un curriculum artistico di grandissimo livello: dalla partecipazione ad appena 24 anni alla 54esima edizione della Biennale di Venezia (Padiglione Italia) ai numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali come la Medaglia Pontificia, conferitagli dal Cardinale Ravasi in occasione del Premio delle Pontificie Accademie, Città del Vaticano nel 2010, il Premio Pio Catel nel 2015, il Premio del pubblico Arte Fiera Bologna nel 2017, il Premio Gala de l'Art di Monte Carlo nel 2013, e l'investitura come Mastro della Pietra al MarmoMacc 2017. Tra le sue opere più famose ci sono il busto in marmo dell'allora Papa Benedetto XVI (2009) per il quale nello stesso anno ha ricevuto la Medaglia Pontificia, "Habemus Hominem" (2013) realizzata dopo le dimissioni di Papa Ratzinger, a seguito delle quali Jago scolpisce nuovamente la scultura originale del 2009, rappresentando il Pontefice nudo ed il "Figlio Velato" per la città di Napoli, esposta permanentemente nel quartiere Sanità all'interno della Cappella della Chiesa di San Severo fuori le mura.

A fianco dell'arte, tantissima arte, ci saranno movimento e musica con le contaminazioni liriche di Giacomo Puccini, danza e teatro con "Motus Marmoris", intrattenimento e cucina locale con "Il Marmo è servito!", gallerie, botteghe e negozi aperti fino a tarda notte a richiamare visitatori ed appassionati. White Carrara Downtown non è solo un festival, è una città che vive d'arte e marmo.

Il programma di martedì 21 luglio: ore 20.00 Motus Marmoris – Omaggio a Canova presso Marble Cafè Itinerante in Piazza Alberica; ore 20.30 Motus Marmoris – Omaggio a Canova nel giardino di Palazzo Binelli; ore 21.00 – 23.00 visita notturna con danze storiche nel salone dell'Aula Magna con "L'Accademia delle Belle Arti e i suoi tesori" a cura di Daniele Canali e Scuola di Danza Ottocentesca Versilia Massa Carrara (ritrovo davanti all'Accademia); ore 21.00 Motus Marmoris – Omaggio a Canova presso Accademia delle Belle Arti; 21.30 Jago The Social Artist presso Marbe Cafè di Piazza Alberica; ore 22.00 Motus Marmoris – Omaggio presso Accademia delle Belle Arti; ore 22.00 Performance Teatrale "Boofe Koor Teatro" presenza "Duo ex Machina: telemachia prima studio" di e con Marco Ciucci e Alessio Mosti presso giardino di Palazzo Binelli; 22.30 reading poetico "Carrara nella poesia anglo-americana" a cura di Dickens Fellowship con Marzia Dati e Antonio Bertusi presso l'Accademia delle Belle Arti

Tutte le iniziative sono ad ingresso libero. Programma ed anticipazioni sono consultabili sul sito www.whitecarraradowntown.it

Le misure anti-Covid

Indossa la mascherina nei luoghi chiusi, rispetta la distanza di sicurezza di almeno 1 metro, non creare assembramenti, usa sempre il gel igienizzante all'ingresso delle mostre: sono le indicazioni in italiano ed inglese che i visitatori di White Carrara Downtown troveranno lungo il percorso espositivo. Messaggi ricorrenti che saranno ricordati attraverso cartellonistica e sticker a terra realizzata da ImmCarraraFiere Spa. IMM Carrara Fiere ricorda che rispettare le regole significa avere rispetto del prossimo.

Eventi: partenza sold out per bike tour e visite guidate, tutti gli appuntamenti da non perdere

Partenza "sold out" per il bike tour alle cave di marmo e per la prima delle quattro visite guidate all'Accademia delle Belle Arti che scandiscono la settimana di eventi ed iniziative della quarta edizione di White Carrara Downtown, il festival diffuso dedicato al marmo è organizzato da Internazionale Marmi e Macchine Carrarafiere SpA con il patrocinio di Regione Toscana e partner istituzionali Comune di Carrara, CCIAA Massa-Carrara, Accademia di Belle Arti di Carrara, Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e Nausicaa SpA.

Ai nastri di partenza, per il White MTB Downcountry, il bike tour gratuito promosso da Gruppo Riders Apuani con partenza da Piazza Alberica si sono presentati domenica mattina in 110. Molti di più di quelli inizialmente previsti. Il bike tour ha messo in connessione il versante carrarese e massese portando i partecipanti sino al Monte Brugiana, al Forno e Vergheto e ai Ponti di Vara e sosta alla tappa obbligata di Colonnata per un assaggio del famoso lardo Igp. La metà dei partecipanti non era residente a Carrara. Un altro segnale della bontà dell'iniziativa che ha come primario obiettivo quello di portare presenze sul territorio e promuoverlo. Per chi si è perso il White MTB Downcountry avrà un'altra occasione: il secondo appuntamento è in agenda domenica 26 luglio con partenza sempre da Piazza Alberica alle 8.30.

Posti esauriti anche per le bellissime e suggestive visite – su prenotazione per un massimo di 35 partecipanti - alla scoperta dei tesori dell'Accademia di Belle Arti di Carrara. Si replica martedì 21 luglio (dalle 21.00 alle 23.00) con la visita notturna accompagnata dalle danze storiche nel salone dell'Aula Magna a cura di Daniele Canali con la società Danza – Scuola di Danza Ottocentesca Versilia Massa Carrara ed in replica giovedì 23 luglio (dalle 21.00 alle 23.00) a cura di Corrado Lattanzi e l'associazione Antica Massa Cybea; sabato 25 luglio (dalle 18.00 alle 20.00) con "Il Palazzo e la scuola, una storia dal medioevo alla contemporaneità" a cura di Paolo Isoppi e Isabella Botti. Non solo visite in Accademia e sport outdoor, per gli appassionati di storia e dettagli ci sono le passeggiate culturali. Si prosegue mercoledì 22 luglio (dalle 18.00 alle 20.00. Durata 2 ore) con il suggestivo "A sentimental journey through Carrara. La colonia Anglo Americana a Carrara nell'ottocento nella Capitale del Marmo" a cura di Marzia Dati con partenza da Piazza Accademia - monumento a Mazzini per conoscere il profondo legame tra Carrara, l'Italia e gli Stati Uniti d'America. Il terzo appuntamento è in programma venerdì 24 luglio (dalle 18.00 alle 20.00. Durata 2 ore) con "Le vie della Scultura, Artisti e Artigiani da Via Carriona ai Laboratori di Walton" a cura di Corrado Lattanzi incontrando artisti e artigiani fino a Studio Marmore+ con partenza da Piazza Accademia - monumento a Mazzini. Ultimo viaggio è invece in agenda domenica 26 luglio (dalle 18.00 alle 20.00. Durata 2 ore) con "Storie e Memorie: stemmi, insegne, targhe sui muri della città storica" a cura di Pietro di Pierro e Mario Venutelli con finale enogastronomici intorno ad Alma Vittoria Cordiviola con partenza da Piazza Accademia - monumento a Mazzini.

Il programma completo è disponibile sul sito www.whitecarraradowntown.it

