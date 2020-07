Economia



Aumento diritto annuale Camere di Commercio, Confartigianato critica: "Colpo per imprese"

martedì, 14 luglio 2020, 14:03

"La decisione di aumentare il diritto annuale delle Camere di Commercio ci lascia con l'amaro in bocca. Una decisione che rischia di rappresentare l'ennesimo, duro colpo per le imprese in questo periodo di crisi acuita dall'emergenza Covid19".



A dirlo è il presidente di Confartigianato Massa Carrara, Sergio Chericoni, dopo aver "appreso con disappunto che con Decreto ministeriale del 12 marzo scorso, il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato le Camere di commercio all'incremento delle misure del diritto annuale per il triennio 2020-2022. Non solo. Le imprese che hanno già provveduto per l'anno 2020 al versamento del diritto annuale sono invitate a effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato. Davvero la beffa che si aggiunge al danno". Confartigianato esprime una forte contrarietà per questo provvedimento "insensato e illogico che arriva in un momento storico preoccupante, con l'emergenza Coronavirus che sta mettendo economicamente e finanziariamente in ginocchio milioni di imprese. E invece di rilanciarle in maniera piena e fattiva, si chiedono ulteriori risorse da destinare alle Camere di Commercio. Una contraddizione in piena regola – conclude Chericoni -, un atteggiamento istituzionale materialista e fuori luogo, che questa associazione non può sopportare. Agiremo contro questo decreto, a tutela delle imprese italiane".