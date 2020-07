Economia



Capitaneria di porto in festa per i 155 anni dell’istituzione del corpo

lunedì, 20 luglio 2020, 18:35

Era il 20 luglio del 1865 quando re Vittorio Emanuele II firmò il Decreto istitutivo che sanciva ufficialmente la nascita del Corpo delle Capitanerie di Porto che oggi festeggia i 155 anni dalla sua creazione.

“In questi 155 anni - ha dichiarato nel suo discorso augurale, l’Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, Comandante Generale - il nostro paese ha subìto grandi trasformazioni e in queste trasformazioni le Capitanerie di porto hanno sempre mantenuto il loro ruolo di sostegno alle attività marittime e portuali. Siamo consapevoli di essere una risorsa per il nostro Paese e, proprio perché amiamo il nostro Paese, facciamo del nostro lavoro una missione.”.

Nel corso degli anni, all’attività tecnico-amministrativa delle Capitanerie di porto si è affiancata quella operativa, svolta dalla Guardia Costiera a salvaguardia della vita umana in mare, a tutela della sicurezza della navigazione e a protezione dell’ambiente marino rappresentata in maniere eccellente dall’operazione Mare Sicuro - ormai giunta al suo 30esimo anno – che anche quest’estate garantirà la sicurezza della navigazione e la salvaguardia di bagnanti, diportisti e subacquei, a sostegno del turismo nautico e balneare. Quest’anno ricorrono anche i 25 anni della nascita della componente subacquea, il primo nucleo della quale veniva istituito il 1° gennaio 1995 a San Benedetto del Tronto.

La celebrazione di questi 155 anni di vita delle Capitanerie, ha anche fornito l’occasione per un bilancio della crescita umana e professionale di tutto il Corpo. A questo proposito, in una prospettiva di ammodernamento costante, l’Ammiraglio Pettorino ha annunciato l’incremento della linea elicotteri a 15 unità, nonché l’avvio della procedura di acquisto di una nuova nave maggiore, che sarà protagonista insieme alle altre navi - Diciotti, Dattilo e Gregoretti - della sicurezza in mare dei prossimi anni.