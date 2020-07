Economia



Cermec: presentato Il Nuovo Piano Industriale

giovedì, 2 luglio 2020, 22:57

Nuovo Piano Industriale per Cermec, che porterà l'azienda nel sistema di Economia Circolare. Una svolta epocale per l'impianto, che avrà importanti risvolti anche per il territorio.

La "Cermec del futuro" sarà un impianto che avrà elevate capacità in linea con i nuovi standard richiesti a livello nazionale ed europeo, pertanto subirà una conversione da Impianto di trattamento, principalmente di rifiuto indifferenziato, a impianto di valorizzazione e recupero dei materiali da raccolta differenziata.

"Questa nuova visione impiantistica – ha spiegato l'amministratore unico di Cermec, Alessio Cecci – si sposa con le normative ambientali ed europee, quali il pacchetto sull'Economia Circolare, nonché con la nuova normativa regionale di settore, che spingono sempre più in alto l'asticella della sostenibilità e obbligano i territori a fare sempre più riciclo di materia, marginalizzando a percentuali irrisorie ciò che va ancora smaltito"

Il nuovo impianto, disegnato con precisione negli aspetti tecnici ed economici dal Piano Industriale, sarà un impianto in grado di trattare maggiori quantità di materiali, tra cui anche materiale organico e fanghi di depurazione civile.

La nuova concezione impiantistica, legata alla digestione anaerobica della frazione organica, permetterà di produrre energia, come biometano, oltre che recuperare materia, quale compost: una soluzione che migliorerà sia bilanci economici che ambientali.

L'investimento per la conversione dell'impianto (dal costo stimato tra i 20 e i 30 milioni di euro), permetterà il trattamento del materiale completamente al chiuso, in locali pressurizzati, con la conseguenza di abbattere definitivamente l'impatto odorigeno, spesso causa di disagi.

L'intervento potrà essere realizzato in un periodo variabile tra i 2 e i 4 anni.

Presenti all'incontro di oggi, anche il sindaco di Massa Francesco Persiani, il Vicesindaco di Carrara Matteo Martinelli e l'assessore all'ambiente di Carrara Sarah Scaletti, tutti ampiamente soddisfatti del lavoro sinergico creato tra amministrazioni e azienda, che garantirà, non solo un assetto moderno e tecnologico all'azienda, ma potrà rispondere alle esigenze del territorio.