Cermec Spa: approvati il nuovo piano industriale ed il bilancio 2019

lunedì, 6 luglio 2020, 13:55

Partono i lavori per la costruzione delle nuove officine dell’Iti Meucci di Massa: il cantiere è stato consegnato all’azienda costruttrice, la Niccoli di Genova che, sulla base del contratto, ha un anno di tempo per completare l’opera per un importo complessivo di 529 mila euro

lunedì, 6 luglio 2020, 13:51

Conoscere le principali metodologie utilizzate nell'ambito della psicologia, esplorare direttamente gli aspetti tecnici mediante l'attività pratica e venire a contatto con il mondo del lavoro

lunedì, 6 luglio 2020, 13:40

Tutto ancora sospeso e avvolto in nebulose cortine di silenzio il destino del reparto di Medicina Nucleare di Massa e dell’impianto per la risonanza magnetica del vecchio ospedale di Massa

venerdì, 3 luglio 2020, 12:38

Relativamente al progetto Ma.R.Mo 20.20, la nuova fiera del marmo che l'Internazionale Marmi e Macchine sta organizzando per il mese di Settembre, abbiamo raccolto l'opinione del Presidente della Camera di Commercio di Massa-Carrara, Dino Sodini

venerdì, 3 luglio 2020, 11:09

"Siamo a un passaggio cruciale, probabilmente epocale, e non possiamo permetterci di sbagliare alcunché" così Matteo Venturi, presidente designato degli industriali di Massa Carrara spiega l'essenza della sua mission

giovedì, 2 luglio 2020, 22:57

Nuovo Piano Industriale per Cermec, che porterà l'azienda nel sistema di Economia Circolare. Una svolta epocale per l'impianto, che avrà importanti risvolti anche per il territorio