Economia



Confartigianato mette in guardia gli installatori di serramenti sui corsi di qualifica

lunedì, 13 luglio 2020, 14:13

"Con l’entrata in vigore del d. lgs. 48/2020, in recepimento della Direttiva 2018/844/UE sull’efficientamento energetico, di fatto le detrazioni fiscali come l’ecobonus sono vincolate anche alla professionalità di chi effettua la messa in opera. In sostanza, scatterà l’obbligo di qualifica dell’installatore, ma, attenzione, non nell’immediato". A sostenerlo in una nota stampa è il direttore di Confartigianato Imprese Massa Carrara Gabriele Mascardi.



"L’art. 7 del decreto, infatti – ha proseguito Mascardi - stabilisce che i requisiti degli installatori e dunque i contenuti dei percorsi formativi dovranno essere definiti con un decreto del Presidente della Repubblica, e solo decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, la qualifica dell’installatore sarà condizione sine qua non per il conseguimento degli incentivi".

"Tale previsione normativa - ha evidenziato Mascardi - sta suscitando una notevole preoccupazione nel settore dei serramentisti in quanto, come al solito, sono partite imponenti campagne commerciali per iniziative di qualificazione e certificazione dei posatori. Partecipare oggi a questi corsi potrebbe non bastare ad assolvere il requisito previsto dal DL 48/2020, in quanto solo con il Decreto del Presidente della Repubblica saranno fissati i requisiti degli operatori che provvedono all’installazione".



"Dunque – ha concluso Mascardi - fino all’emanazione del DPR ed ai successivi 180 giorni nulla cambierà rispetto alla situazione attuale, pertanto prima di partecipare ad esosi percorsi specialistici vi invitiamo a contattare i nostri uffici (0585-1980393) per le delucidazioni del caso".