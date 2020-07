Economia



Ingombranti, in quasi due mesi Nausicaa ha ritirato 240 tonnellate di rifiuti

mercoledì, 8 luglio 2020, 20:10

Tra le situazioni prodotte dal Covid, con cui Nausicaa Spa si è dovuta confrontare, c'è stata sicuramente l'emergenza ingombranti. Con l'avvio del lockdown il servizio di igiene urbana ha dovuto bloccare simultaneamente sia l'attività di ritiro ingombranti a domicilio, sia gli accessi alla Ricicleria dove gli utenti possono, di norma, conferire direttamente i propri rifiuti. Il fermo dei ritiri a domicilio si è protratto per circa un mese (dal 19 marzo al 17 aprile 2020), mentre per la Ricicleria la riapertura al pubblico è potuta avvenire soltanto alla fine di maggio, con i limiti imposti dalle norme sul distanziamento sociale che consentono l'ingresso di un solo utente per volta all'impianto di via Berneri.

«L'accumulo di appuntamenti – dichiara il presente di Nausicaa, Luca Cimino – avvenuto in fase di lockdown, unito all'occasione che i cittadini hanno colto per ripulire soffitte e cantine, ha portato, fin dai primissimi giorni di riattivazione del servizio, a un numero elevatissimo di richieste giornaliere. Tale incremento di richieste, nonostante l'impegno del servizio che ha aumentato gli appuntamenti per turno, ha allungato i tempi di attesa, (normalmente limitati a qualche giorno), portandoli addirittura a circa un mese. Lo sforzo dell'azienda, per ridurre i tempi di attesa, è stato importante e ha comportato l'attivazione di una seconda squadra dedicata al ritiro ingombranti a domicilio. Grazie al lavoro di questa squadra aggiuntiva – evidenzia il presidente – oggi i tempi di attesa si sono abbassati a qualche giorno e questo impegno durerà finché richieste ed esecuzione del servizio non torneranno alle tempistiche consuete». Cimino quindi rimarca che «a breve la Ricicleria riprenderà i ritmi consueti che prevedono l'aperura al mattino senza necessità di prenotazione da parte degli utenti. Con questo il servizio potrà fare un deciso passo avanti verso il ritorno alla normalità».

Alcuni numeri danno l'idea del lavoro effettivamente svolto. «Da quando è stato potenziato il 18 maggio scorso, fino ad oggi, il servizio, attivo su un doppio turno mattutino di sei ore – aggiunge il direttore di Nausicaa, Lucia Venuti – ha effettuato circa 245 viaggi a pieno carico, per un totale di oltre 240 tonnellate di materiale ritirato dalle case di Carrara. Queste danno l'idea di un servizio che, storicamente funziona e che ha saputo affrontare bene l'emergenza degli ultimi mesi. Consideriamo anche il fatto che, in controtendenza con altre realtà vicine e lontane, Nausicaa è la sola azienda che consente un numero illimitato di prenotazioni annuali e dedica a ogni singolo utente interi viaggi di materiali ingombranti senza limiti di quantità o misura. Sia nella normalità, che speriamo di ritrovare al più presto, sia nell'emergenza, il servizio ingombranti rappresenta un motivo di orgoglio per la nostra azienda».

Nausicaa ricorda quindi che per usufruire del servizio è sufficiente contattare il numero 0585 644312 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13. Le richieste possono essere effettuate anche via internet sul sito web di Nausicaa, all'indirizzo www.nausicaacarrara.it. Nello specifico, il percorso da seguire sul menù del sito è il seguente: "Igiene e manutenzione" > "Rifiuti ingombranti".