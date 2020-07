Economia



Marmotour Michelangelo: visite alle cave a 360 gradi

giovedì, 30 luglio 2020, 12:01

di vinicia tesconi

Pionieri dei percorsi turistici guidati nel mondo unico e irripetibile delle cave di Carrara, Marmotour Michelangelo, dopo di 17 anni di attività concentrata principalmente sulle visite delle cave in galleria, ha ampliato la propria offerta, comprendendo anche le cave a cielo aperto.

Per questo motivo, lo storico tour operator del turismo nelle cave ha deciso di trasferire il proprio ticket point e punto di partenza dei tour da Fantiscritti a Ravaccione, in mezzo ai più famosi bacini marmiferi delle Apuane. Una scelta fatta per permettere ai turisti di ammirare lo spettacolo mozzafiato delle cave a cielo aperto oltre che quello della cava in galleria. Un percorso in mezzo alle cave da cui Michelangelo ha preso il materiale per le sue opere che si va ad aggiungere al classico tour che si svolge nella cava in galleria più bella del mondo. La visita è guidata e dura circa 40 minuti durante i quali il personale spiega come è nata la cava in galleria e quali sono le tecniche di estrazione. Comprese nel tour anche la visita al celebre murale dello streetartist Ozmo, realizzato su 160 metri quadrati e raffigurante la Creazione di Adamo e quella a una piccola cantina che produce vino col metodo classico ma all’interno della cava in galleria.

Per orari e costi marmotour@virgilio.it oppure 3397657470 oppure 3387839855.