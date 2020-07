Economia



Ospedale a misura di donna: un incontro sul tema della menopausa all’ospedale Apuane

martedì, 21 luglio 2020, 21:14

Sono ormai consolidate sul nostro territorio le iniziative promosse dalla Fondazione “Onda”, l’osservatorio nazionale sulla salute della Donna che vede l’ospedale Apuane tra gli ospedali italiani che hanno ricevuto il riconoscimento di due bollini rosa, perché ospedale vicino alle donne, ossia come struttura che offre servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili, riservando particolare attenzione alle specifiche esigenze dell’utenza rosa.

Nei giorni scorsi nell’auditorium dell'ospedale Apuane, si è svolta l'iniziativa dal titolo “Una pausa per ripartire subito”, un incontro aperto alla cittadinanza, per fare il punto sulla transizione menopausale naturale e iatrogena, ovvero precoce.

Paola Antonioli, medico della Direzione medica di presidio ospedaliero dell'ospedale Apuane, che ha aperto e presieduto la giornata, ha ricordato l’importanza della presenza di questo ospedale all’interno del sistema di “Onda”, proprio perché la Fondazione promuove iniziative che sostengono e valorizzano i percorsi sanitari a misura di donna, in questo caso l’open week 2020, la settimana per la salute della donna, dal 13 al 18 luglio.

Era presente all’incontro rivolto alla menopausa Roberto Marrai, responsabile dell’unità operativa complessa di Ginecologia ed Ostetricia dell’Azienda USL Toscana nord ovest per l’ambito di Massa e Carrara, che ha introdotto l'argomento specifico, spiegando l'importanza del supporto sanitario, medico e psicologico, in alcune situazioni che rendono particolarmente difficile per una donna il periodo della transizione menopausale.

Anche Nicoletta Spirito, ginecologa dell'ospedale Apuane, referente dell’Azienda USL Toscana nord ovest per i servizi dedicati alla menopausa iatrogena, ha spiegato ai presenti il forte impatto che determinate cure per il trattamento delle malattie tumorali hanno sulla sfera sessuale, riproduttiva e psicologica di una donna quando provocano il brusco e precoce passaggio ad uno stato cosiddetto di menopausa iatrogena, uno stato particolare che ha condotto a un progetto della Regione Toscana che prevede l’attivazione di una rete di ambulatori dedicati alle donne in menopausa precoce all'interno dei quali le attività di supporto e cura saranno svolte da personale dedicato con particolari competenze e attitudini a svolgere un compito così delicato.

L'incontro è stato reso particolarmente interessante e carico di emozione per la presenza in sala di alcune signore curate o in trattamento per patologie tumorali che hanno raccontato la loro esperienza di menopausa iatrogena. Di particolare rilevanza è stato l'intervento di Laura Lucchini, presidente dell'associazione "Diversamente splendidi" che dal 2017 opera nella provincia di Massa Carrara con iniziative a sostegno sia delle persone in cura per malattie neoplastiche, sia delle strutture sanitarie che operano in questo settore.

Marrai, nel ringraziare i partecipanti per l’adesione all’importante iniziativa, ha sottolineato come questi momenti siano fondamentali per creare un clima sereno, quasi confidenziale, tra cittadini e operatori sanitari: “Sono le occasioni migliori - ha concluso Marrai - per elevare da ambedue le parti le conoscenze scientifiche su temi di grande importanza, evidenziando le potenzialità del nostro sistema sanitario ed aumentando così la consapevolezza dei reali bisogni della popolazione”.