Economia



Porta a porta, via i cassonetti da Grotta e Battilana

venerdì, 31 luglio 2020, 16:54

Sono iniziate ad Avenza-Grotta e Battilana le operazioni di rimozione delle isole ecologiche che lunedì non saranno più presenti. Nelle due frazioni, infatti, lo scorso 1° luglio è stato avviato il servizio di raccolta differenziata porta a porta. I cassonetti erano stati mantenuti per alcune settimane prima della loro rimozione per consentire ai cittadini di abituarsi al nuovo sistema.

Intanto, dopo il termine della consegna dei kit per le zone di Nazzano, Sant'Antonio, Perticata e Melara, nella sede di Nausicaa in viale Zaccagna, sono state attivate le operazioni di distribuzione di mastelli, sacchetti e calendario per le zone di Bonascola, Pontecimato, Corvenale e Ficola che interesseranno circa 6500 persone. I cittadini dovranno presentarsi in azienda, muniti della lettera di convocazione e in base al calendario indicato dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30 e il sabato dalle 8 alle 13 fino al prossimo 8 agosto. Il servizio di raccolta sarà avviato dal 10 agosto. Nausicaa ricorda ai residenti che il ritiro del kit è consentito all'intestatario della bolletta Tari o, in alternativa, ad altro residente munito di delega.

«Il ritiro del kit – spiegano dalla multiservizi – è una fase molto importante, visto che nei giorni successivi all'avvio del porta a porta le isole ecologiche saranno rimosse, come sta accadendo oggi nella zona del primo lotto, e il rischio, per chi non ritira il kit, è quello di incorrere nel disagio di restare senza possibilità di conferire».

Nausicaa ricorda infine che, per tutte le informazioni sul porta a porta, è possibile visitare il sito www.nausicaacarrara.it, seguire la pagina Facebook Nausicaa Spa o chiamare il numero verde 800 015 821.