Economia



Preoccupazioni per le sorti della scuola pubblica e per le riaperture delle scuole a settembre

lunedì, 20 luglio 2020, 19:00

Il coordinamento scuola Massa Carrara, composto dal personale della scuola, genitori, studentesse e studenti di molti istituti scolastici della provincia, sta continuando la sua azione sul territorio, preoccupato per le sorti della scuola pubblica in generale e in particolare per l'organizzazione della ripartenza a settembre.

Il coordinamento ha infatti espresso la preoccupazione sulla situazione delle scuole della nostra provincia, con richiesta di incontro alle autorità e adesione alla manifestazione"EQUI-LIBRI PRECARI", che è stata organizzata per mercoledì mattina a partire dalleore 9 a Massa. Il coordinamento ha appoggiato le rivendicazioni dei docentiprecari, e porterà in piazza, le richieste di intervento da parte della regione e del ministerodell'istruzione per scongiurare il caos nelle nostre scuole con la riapertura di settembre.

Questa è stata la lettera aperta da parte del coordinamento scuola:

« Al Prefetto dott. Paolo D'Attilio

Al Presidente della Provincia di Massa Carrara Gianni Lorenzetti Al Sindaco di Massa Francesco Persiani

All'Assessore ai Lavori Pubblici di Massa Marco Guidi

Al Sindaco di Carrara Francesco De Pasquale

All'Assessore dei Lavori Pubblici di Carrara Andrea Raggi

Al Presidente della regione Toscana Enrico Rossi

All'Assessore regionale all'istruzione Cristina Grieco :

Siamo fermamente convinti che l'istruzione deve tornare al centro dell'interesse e della programmazione economica dello Stato e delle sue articolazioni locali. Non può esserci futuro senza cultura e formazione, lezioni in presenza, con il personale necessario, in spazi adeguati e sicuri, con orari che permettano ai nostri ragazzi di esercitare il diritto allo studio, senza discriminazioni come sancito dalla Costituzione.

In quanto cittadini organizzati desideriamo contribuire per trovare soluzioni adeguate, ma considerata la generale incertezza, chiediamo di avere quanto prima un incontro con i sindaci di Massa e Carrara e con il presidente della Provincia, al fine di avviare una comunicazione efficace e trasparente tra autorità e comunità ed avere risposte chiarificatrici alle seguenti domande:

1) Quali sono le misure prese per l'adeguamento dei locali degli edifici scolastici in riferimento alle norme di distanziamento sociale e anti Covid-19? Numerosi edifici scolastici sono da tempo in uno stato di degrado o sottoutilizzati, con un notevole sovraffollamento di studenti, non più sostenibile. Nessuno di noi intende fare doppi turni o sostituire anche parzialmente le lezioni in presenza con l'utilizzo di dispositivi a distanza che si sono rivelati inadatti per una scuola pubblica la cui priorità è l'inclusione.

A questo proposito, abbiamo depositato a Massa, a Carrara e in Provincia la richiesta di accesso agli atti, per avere un quadro più chiaro dei dati reali.

2) Come verranno suddivisi e utilizzati 1 milione e 64.108 euro destinati dal Ministero dell'Istruzione agli istituti della provincia di Massa Carrara?

3) Vorremmo sapere se è stato studiato un piano per il potenziamento dei servizi pubblici in prossimità e negli orari di entrata/uscita degli istituti superiori, al fine di evitare disagi e assembramenti.

Per le scuole di grado inferiore verrà avviato un servizio trasporto con pulmini scolastici? Tutto ciò in vista anche delle entrate e uscite scaglionate così come richiesto dal "Piano Scuola 2020-2021"

4) La possibilità di utilizzare il Terzo settore per supplire a carenze di organico è a nostro avviso inaccettabile, considerato il numero di precari in attesa di stabilizzazione da anni, e rappresenta un primo passo verso la privatizzazione della scuola pubblica. Vorremmo comunque sapere se nel nostro territorio sono previsti e in che forma i cosiddetti "Patti di Comunità".

5) Le Amministrazioni del nostro territorio manterranno il servizio mensa o sono previste variazioni rispetto all'anno scolastico precedente?

6) Vorremmo avere un quadro complessivo dell'offerta formativa delle scuole della nostra provincia, in merito ai quadri orari e a loro eventuali decurtazioni rispetto all'anno scolastico precedente.

Attendiamo con fiducia un appuntamento dalle autorità per intraprendere un percorso di fruttuosa collaborazione.

In fede

Coordinamento Scuola Massa Carrara »

Mercoledì prossimo il coordinamento scolastico MS sarà di nuovo in piazza a Massa insieme ai docenti precari organizzati, che hanno rivendicato il diritto di ottenere un lavoro regolare.