Economia



Raddoppia, anzi triplica, la manutenzione del Consorzio

mercoledì, 15 luglio 2020, 14:05

Raddoppia, anzi triplica, la manutenzione del Consorzio 1 Toscana Nord. E tutto senza alcun ulteriore onere dei cittadini: ma grazie semmai alla creazione di economie di scala e all’abbattimento delle spese burocratiche.

Parte, su Massa, Carrara e Montignoso, il secondo sfalcio annuale del Consorzio: da quest’anno, infatti, la manutenzione sui corsi d’acqua di competenza sarà effettuata una volta in più del passato. Oltre a quelli già regolarmente svolti in primavera ed autunno (e naturalmente confermati), si aggiunge quindi lo sfalcio di metà estate: un’opera aggiuntiva, che porta complessivamente a tre le manutenzioni che ogni anno si sviluppano grazie al Consorzio sui corsi d’acqua.

“Un potenziamento della nostra attività di cui andiamo molto fieri, e che va incontro alle richieste dei cittadini – spiega il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi – Ci fa piacere sottolineare come la crescita del nostro impegno non ricada in alcun modo sulle tasche dei contribuenti: aumenta la manutenzione ma il contributo richiesto ai consorziati resta invariato”.

“Qualche giorno fa, avevo pubblicamente lanciato l’invito ad amministratori, balneari, categorie e cittadini, di venirci a vedere lavorare sui corsi d’acqua, dove stiamo aumentando la manutenzione, dove i territori sono più sicuri e dove non c’è alcuna produzione di lavarone – ricorda il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi - Adesso, questo auspicio è diventata un’occasione concreta: abbiamo organizzato un vero e proprio momento di partecipazione, prevedendo un sopralluogo a cui sono invitati appunto amministratori e categorie, ma anche tutti i cittadini interessati. L’appuntamento è per venerdì prossimo (17 luglio), sul Canal Magro, in località Poveromo a Marina di Massa, con ritrovo alle ore 10 della mattina all’altezza del Versil Sea Park. E’ un’opportunità per conoscere meglio la nostra attività e per confrontarci insieme, direttamente sul cantiere, su quelle che sono le potenzialità; ma anche eventualmente per raccogliere segnalazioni, circa il nostro impegno”.

Per chi è interessato a partecipare, il Consorzio chiede di inviare una mail a stampa@cbtoscananord.it o di telefonare al 334/8071351.