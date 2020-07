Economia



Roberto Venturini risponde al comunicato della CGIL Massa Carrara sul suo licenziamento

giovedì, 2 luglio 2020, 22:46

“Ne avrei fatto a meno – esordisce- ma visto il comunicato della CGIL di Massa Carrara e il tenore trionfalistico sono costretto ad intervenire sulla Sentenza della Dott.ssa Agostini , fermo restando che sarà il mio Avvocato, come da mandato ricevuto già dal sottoscritto di ricorrere alla Corte di Appello di Genova , a predisporre le dovute argomentazioni giuridiche a sostegno della erroneità della stessa, personalmente debbo osservare e sottolineare alcuni punti fondamentali”

Praticamente, alla prima udienza è stata formulata una proposta transattiva fra Venturini e la CGIL, con una somma consistente per il lavoratore, pari a 12 mensilità più il contributo di spese legali, per un ammontare di circa 42.000 euro.

Prosegue Venturini:

“La CGIL che oggi proclama che “ giustizia è fatta “ di fronte ad un lavoratore licenziato per avere falsamente accusato il segretario di brogli elettorali e di avere costretto lo scrivente ad effettuare brogli, avrebbe dovuto rifiutare subito la proposta di un accordo così consistente! A maggior ragione dovendo coprire i relativi costi con soldi dei lavoratori.

La cosa che ancora oggi però non mi spiego – ribatte - e voglio che si sappia che avrebbe pagato a m 36.601,88 euro e e al mio difensore 5.106,91 euro l. Chi ha ragione, non paga neppure un euro!

Sono stato io a rifiutare di “ monetizzare” il mio diritto e il mio silenzio. La causa si doveva fare per accertare la verità ’ e così sperare di tornare la mio lavoro.

Bene, rifiutata da me questa offerta,- prosegue- l Giudice alla seconda udienza prendeva atto che ero io a rifiutare quindi era “ parte ricorrente (che) non accettava la proposta Giudiziale”( così si legge nel verbale di udienza).La mia richiesta era di ascoltare le testimonianze per i brogli elettorali e la partecipazione ai brogli stessi del segretario Gozzani e di altri segretari. Il Giudice ha negato inaspettatamente a me di provare questi fatti.e senza alcuna istruttoria ha poi ritenuto legittimo il licenziamento in netta contraddizione con la proposta formulata in prima udienza.

Sarà la Corte di Genova , e se necessario la Cassazione , a valutare se sia almeno indispensabile ammettere le prove per dimostrare quanto da me sostenuto e così giungere ad una discussione che tenga conto dei fatti come realmente accaduti e come provato da testi nel processo”

Venturini infine si spinge a fare delle valutazioni politiche: “ Il Giudice, in sentenza, ha preso in considerazione il fatto che altri possano aver fatto e partecipato ai brogli, e se questo è vero è evidente che la disparità di trattamento è palese.Chi ha beneficiato dei brogli non è certo il sottoscritto che stava finendo il mandato da segretario e vicino alla pensione, chi ha beneficiato dei brogli è il Segretario Generale eletto.

Dopo aver fatto le valutazioni di cui sopra- conclude- è evidente che il gruppo dirigente è stato eletto con i voti dei brogli pertanto sarebbe opportuno per la CGIL annullare il Congresso e commissariare la struttura di Massa Carrara”.

Bea. Damonte